Isparta’da Tefecilik Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gönen ilçesinde tefecilik suçuna yönelik operasyon gerçekleştirdi.

30 Temmuz 2025 tarihinde şüphelinin ikametinde ve araçlarında yapılan aramalarda;

15 adet imzalı açık senet,

1 adet cep telefonu,

1 adet sikke,

3 adet av tüfeği,

35 adet av tüfeği fişeği ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında “Tefecilik” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.