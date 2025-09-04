Isparta’da Kayıp Çocuklar Sağ Salim Bulundu

Isparta’da 27 Temmuz 2025 tarihinde iki kız çocuğunun kaybolduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ailelerin başvurusu sonrası başlatılan çalışmalar kapsamında parklar, bahçeler ve çevrede geniş çaplı arama ve araştırma yapıldı.

Yoğun çabaların ardından, 28 Temmuz 2025 günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında kayıp çocuklara ulaşıldı. Çocukların herhangi bir suça maruz kalmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

Çocuklar gerekli işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü