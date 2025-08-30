30 Ağustos Zafer Bayramı’na Özel Ahmet’in Yeri’nde Kmapanya Var!

isparta-ozel-guvenlikisparta-oto-ekspertiz

30 Ağustos Zafer Bayramı’na Özel Ahmet’in Yeri’nde 1 Alana 1 Bedava!

Isparta’nın damaklarda iz bırakan lezzet durağı Ahmet’in Yeri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel unutulmaz bir kampanya sunuyor!
Cumartesi günü boyunca, tüm ekmek arası ve dürüm menülerde 1 alana 1 bedava fırsatı sizleri bekliyor.

Zafer Bayramı’nın coşkusunu, mangalın enfes kokusu ve Ahmet’in Yeri’nin usta ellerinden çıkan lezzetlerle taçlandırın. Dostlarınızla, ailenizle ve sevdiklerinizle sofranızı paylaşırken lezzeti ikiye katlayın.

Bu özel kampanya sadece 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 17.00 ile gece 03.00 arasında geçerli olacak. Isparta’nın en çok tercih edilen adreslerinden biri olan Ahmet’in Yeri, sizi hem doyuracak hem de bayram coşkusunu hissettirecek!

 Adres: Toptancılar Sitesi, Gülcü Baba yanı, Isparta
 Detaylı bilgi ve sipariş için: 0 246 228 06 00

Zafer Bayramı coşkusunu paylaşmak ve lezzeti katlamak için, bu 30 Ağustos’ta buluşma noktası Ahmet’in Yeri! 

