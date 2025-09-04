Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

31 Ağustos 2025 günü düzenlenen operasyonda;

136 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid,

2,61 gram metamfetamin,

2 adet ecstasy,

25 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan adli işlem yapılırken, 1 şüpheli de “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü