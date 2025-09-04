Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
25 Ağustos 2025 günü Sanayi Mahallesi 104. Cadde üzerinde görev yapan Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda;
112 içimlik sentetik kannabinoid,
0,12 gram metamfetamin,
Sentetik ecza ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü