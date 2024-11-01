isparta-oto-ekspertiz

Geç Emeklilik Geliyor! Maaşlar Gözden Geçirilecek

Geç Emeklilik Geliyor! Maaşlar Gözden Geçirilecek
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

Geç Emeklilik Geliyor! Maaşlar Gözden Geçirilecek

2025 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, sosyal güvenlik sisteminde önemli reformlar planlanıyor. Programın detaylarına göre, emeklilik yaşında düzenlemeye gidilecek ve çalışanların emekli olmadan önce daha uzun süre istihdam edilmesini sağlayacak bir aylık bağlama oranı sistemi geliştirilecek. Ayrıca, bireysel emeklilik sisteminin (BES) ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülmesi de gündemde. Bu kapsamda, işveren katkısı olan bir otomatik katılım sistemi planlanıyor.

Aktüeryal Denge İçin Reform Çalışmaları

Cumhurbaşkanlığı Programı’nda, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, doğuşta beklenen yaşam süresi artışı ile uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacağı belirtildi. Bu doğrultuda, emeklilik kriterlerinin gözden geçirilmesi ve aktüeryal dengeyi koruyacak reformların 2025 yılı içerisinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İstihdam Süresini Artırmak İçin Aylık Bağlama Sisteminde Değişiklik

2008 yılında yapılan düzenlemelerde en çok eleştirilen konulardan biri olan aylık bağlama oranında da değişiklik yapılacağı sinyali verildi. Yeni sistemin, çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik etmek amacıyla ilave maliyet oluşturmayacak şekilde düzenleneceği belirtiliyor. Bu kapsamda, dünya uygulamaları incelenerek bir maliyet çalışması yapılacak ve sosyal güvenlikte uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlanacak.

Esnek Çalışma Modellerine Yasal Düzenleme

Programda, esnek çalışma modelleri olarak bilinen uzaktan çalışma, süreli çalışma ve geçici çalışma gibi yeni çalışma modellerine yönelik hukuki altyapının geliştirilmesi hedefleniyor. 2025 yılı itibarıyla esnek çalışma modellerine yönelik mevzuatın güçlendirilmesi ve uygulamalarda uyumun sağlanması planlanıyor. Böylece, çalışanların farklı ihtiyaçlarına yönelik daha esnek bir iş ortamı sunulması amaçlanıyor.

Yaşlı Bakım Sigortası Modeli Oluşturulacak

2025 programında, yaşlı bakım hizmetleri için yeni bir sigorta kolu olarak yaşlı bakım sigortasının oluşturulması yönünde çalışmalar yapılacağı belirtiliyor. Bu modelin, yaşlı nüfusun bakım ihtiyacını karşılamaya yönelik sürdürülebilir bir finansman yapısı sunması hedefleniyor.

İstihdam Teşvikleri Yeniden Düzenlenecek

Planda ayrıca, istihdam teşviklerinin gözden geçirileceği, kadınlar, gençler ve engellilere yönelik teşviklerin öncelikli hale getirileceği de yer aldı. Bu teşvikler, özellikle işgücüne katılım oranının artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İşverenlerin SGK işlemlerini kolaylaştırmak için bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve tamamlayıcı sağlık sigortasının yaygınlaştırılması da planda yer verilen diğer tedbirler arasında.

BES İçin Yeni Düzenlemeler

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) de reform sürecine dahil edildi. Otomatik Katılım Sistemi’nin işveren katkısı ile desteklenmesi planlanırken, BES kesintilerinin azaltılması ve 25 yaş altı üniversite öğrencilerinin sisteme katılımının teşvik edilmesi de öngörülüyor. BES'te fon çeşitliliğinin artırılması ile birlikte katılımcıların birikimlerinin korunması amaçlanıyor.

Uzun Vadeli Sosyal Güvenlik Reformları Gündemde

2025 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, sosyal güvenlik alanında uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla kapsamlı bir reform süreci başlatmayı hedefliyor. Emeklilik yaşının yeniden düzenlenmesi, esnek çalışma modellerinin yasal altyapısının geliştirilmesi, yaşlı bakım sigortasının hayata geçirilmesi gibi önemli başlıklar, sosyal güvenlik sisteminin günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi için atılacak adımlar arasında yer alıyor.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Uzman Uyarısı: Bedava Olsa Bile Bu Eti Almayın!
SGK Bütçesinde Asgari Ücret Sürprizi! Zam Oranı Ortaya Çıktı
Geç Emeklilik Geliyor! Maaşlar Gözden Geçirilecek
Doğalgaz Faturalarında Kademeli Fiyatlandırma Dönemi Başlıyor
Isparta’da Iyaş Park Önünde Yaralanmalı Trafik Kazası
Isparta’da Bulanık Musluk Suyuna Çözüm: ER-GÜN Isı’dan Geldi
Tarihi Melikler Köprüsü Kuraklık Tehdidi Altında
Isparta’da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı
Ispartalı Sanatçı Ertuğrul Kiraz’dan Cumhuriyetimizin 101. Yılına Özel “Isparta Marşı”
Yüksel Hair Concept: Isparta’da Kişiye Özel Saç Kesimi ve Bakımda Yepyeni Bir Deneyim
Isparta Mobilya: Gelenekten Geleceğe Uzanan Kalite ve Tasarım Serüveni
Ahmet'in Yerinden 29 Ekim’e Özel 1 Al 1 Bedava!
İŞKUR ve Isparta İl Müftülüğü İşbirliğiyle İşgücü Uyum Programı Başlıyor
Çevik Gıda’dan Pazar Yerlerinde Kaçırılmayacak İndirim Fırsatları!
Tonton Süt'ten Büyük Fırsat: Sağlıklı ve Taze Süt Sizleri Bekliyor!
Isparta’da FETÖ ve DEAŞ Operasyonları
Isparta Valiliği'nden Açıklama: Ağaç Katliamı İddialarına Yanıt
Isparta Belediyesinden Kısıtlama Duyurusu
Isparta Valiliği'nden Depreme Dayanıksız Bina İddialarına Cevap
Davraz Prefabrik'ten Yaz Sonuna Özel Kaçırılmayacak Fırsatlar!
Depoları Doldurmak İçin Fırsat
İŞKUR'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşbirliğiyle Toplum Yararına Program Duyurusu
Kamuoyuna Bilgilendirme: Isparta İçme Suyunda Geçici Bulanıklık SorunuİÇM
Bakan Şimşek’ten Enflasyon Düzeltmesine Karşı Sıkı Denetim Talimatı
Tüp Fiyatlarına Beklenmedik Zam: Mutfaklar Alev Alacak!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Duygu Yem Isparta'da Görkemli Bir Açılışla Faaliyete BaşladıDuygu Yem Isparta'da Görkemli Bir Açılışla Faaliyete Başladı26 Ekim 2024
Isparta’da Bulanık Musluk Suyuna Çözüm: ER-GÜN Isı’dan GeldiIsparta’da Bulanık Musluk Suyuna Çözüm: ER-GÜN Isı’dan Geldi30 Ekim 2024
Isparta’da Iyaş Park Önünde Yaralanmalı Trafik KazasıIsparta’da Iyaş Park Önünde Yaralanmalı Trafik Kazası31 Ekim 2024
Ispartalı Sanatçı Ertuğrul Kiraz’dan Cumhuriyetimizin 101. Yılına Özel “Isparta Marşı”Ispartalı Sanatçı Ertuğrul Kiraz’dan Cumhuriyetimizin 101. Yılına Özel “Isparta Marşı”29 Ekim 2024
İŞKUR ve Isparta İl Müftülüğü İşbirliğiyle İşgücü Uyum Programı BaşlıyorİŞKUR ve Isparta İl Müftülüğü İşbirliğiyle İşgücü Uyum Programı Başlıyor28 Ekim 2024
Isparta Mobilya: Gelenekten Geleceğe Uzanan Kalite ve Tasarım SerüveniIsparta Mobilya: Gelenekten Geleceğe Uzanan Kalite ve Tasarım Serüveni28 Ekim 2024
Ahmet'in Yerinden 29 Ekim’e Özel 1 Al 1 Bedava!Ahmet'in Yerinden 29 Ekim’e Özel 1 Al 1 Bedava!28 Ekim 2024
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan Isparta’da Bir Dizi Ziyaret GerçekleştirdiSanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan Isparta’da Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi27 Ekim 2024
Yüksel Hair Concept: Isparta’da Kişiye Özel Saç Kesimi ve Bakımda Yepyeni Bir DeneyimYüksel Hair Concept: Isparta’da Kişiye Özel Saç Kesimi ve Bakımda Yepyeni Bir Deneyim28 Ekim 2024
Doğalgaz Faturalarında Kademeli Fiyatlandırma Dönemi BaşlıyorDoğalgaz Faturalarında Kademeli Fiyatlandırma Dönemi Başlıyor01 Kasım 2024
Tarihi Melikler Köprüsü Kuraklık Tehdidi AltındaTarihi Melikler Köprüsü Kuraklık Tehdidi Altında30 Ekim 2024
Isparta’da Trafiğe Kapalı Yol UyarısıIsparta’da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı30 Ekim 2024
Vali Abdullah Erin: "Zehir Tacirlerine Uykuyu Haram Edeceğiz!"Vali Abdullah Erin: "Zehir Tacirlerine Uykuyu Haram Edeceğiz!"31 Ekim 2024
Vali Abdullah Erin, Cumhuriyetimizin 101. Yıldönümü Etkinliklerine KatıldıVali Abdullah Erin, Cumhuriyetimizin 101. Yıldönümü Etkinliklerine Katıldı29 Ekim 2024
Süleyman Demirel’in 100. Doğum Yılında Anılarla Yaşatılan "Baba" LakabıSüleyman Demirel’in 100. Doğum Yılında Anılarla Yaşatılan "Baba" Lakabı31 Ekim 2024
Isparta Kirazlıtepe Kafe Restoran AçılıyorIsparta Kirazlıtepe Kafe Restoran Açılıyor30 Ekim 2024
Isparta’da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşünde Binlerce Vatandaş BuluştuIsparta’da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşünde Binlerce Vatandaş Buluştu29 Ekim 2024
Isparta Belediyesi ve İl Müftülüğü Arasında İki Önemli Protokol İmzalandıIsparta Belediyesi ve İl Müftülüğü Arasında İki Önemli Protokol İmzalandı30 Ekim 2024
SDÜ’de “Özel Bir Gün” Etkinliği: Özel Gereksinimli Bireyler Kampüsle BuluştuSDÜ’de “Özel Bir Gün” Etkinliği: Özel Gereksinimli Bireyler Kampüsle Buluştu29 Ekim 2024
Cumhuriyetimizin 101. Yıl Dönümü Isparta’da Coşkuyla KutlandCumhuriyetimizin 101. Yıl Dönümü Isparta’da Coşkuyla Kutland29 Ekim 2024