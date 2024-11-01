Geç Emeklilik Geliyor! Maaşlar Gözden Geçirilecek

2025 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, sosyal güvenlik sisteminde önemli reformlar planlanıyor. Programın detaylarına göre, emeklilik yaşında düzenlemeye gidilecek ve çalışanların emekli olmadan önce daha uzun süre istihdam edilmesini sağlayacak bir aylık bağlama oranı sistemi geliştirilecek. Ayrıca, bireysel emeklilik sisteminin (BES) ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülmesi de gündemde. Bu kapsamda, işveren katkısı olan bir otomatik katılım sistemi planlanıyor.

Aktüeryal Denge İçin Reform Çalışmaları

Cumhurbaşkanlığı Programı’nda, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, doğuşta beklenen yaşam süresi artışı ile uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacağı belirtildi. Bu doğrultuda, emeklilik kriterlerinin gözden geçirilmesi ve aktüeryal dengeyi koruyacak reformların 2025 yılı içerisinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İstihdam Süresini Artırmak İçin Aylık Bağlama Sisteminde Değişiklik

2008 yılında yapılan düzenlemelerde en çok eleştirilen konulardan biri olan aylık bağlama oranında da değişiklik yapılacağı sinyali verildi. Yeni sistemin, çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik etmek amacıyla ilave maliyet oluşturmayacak şekilde düzenleneceği belirtiliyor. Bu kapsamda, dünya uygulamaları incelenerek bir maliyet çalışması yapılacak ve sosyal güvenlikte uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlanacak.

Esnek Çalışma Modellerine Yasal Düzenleme

Programda, esnek çalışma modelleri olarak bilinen uzaktan çalışma, süreli çalışma ve geçici çalışma gibi yeni çalışma modellerine yönelik hukuki altyapının geliştirilmesi hedefleniyor. 2025 yılı itibarıyla esnek çalışma modellerine yönelik mevzuatın güçlendirilmesi ve uygulamalarda uyumun sağlanması planlanıyor. Böylece, çalışanların farklı ihtiyaçlarına yönelik daha esnek bir iş ortamı sunulması amaçlanıyor.

Yaşlı Bakım Sigortası Modeli Oluşturulacak

2025 programında, yaşlı bakım hizmetleri için yeni bir sigorta kolu olarak yaşlı bakım sigortasının oluşturulması yönünde çalışmalar yapılacağı belirtiliyor. Bu modelin, yaşlı nüfusun bakım ihtiyacını karşılamaya yönelik sürdürülebilir bir finansman yapısı sunması hedefleniyor.

İstihdam Teşvikleri Yeniden Düzenlenecek

Planda ayrıca, istihdam teşviklerinin gözden geçirileceği, kadınlar, gençler ve engellilere yönelik teşviklerin öncelikli hale getirileceği de yer aldı. Bu teşvikler, özellikle işgücüne katılım oranının artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İşverenlerin SGK işlemlerini kolaylaştırmak için bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve tamamlayıcı sağlık sigortasının yaygınlaştırılması da planda yer verilen diğer tedbirler arasında.

BES İçin Yeni Düzenlemeler

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) de reform sürecine dahil edildi. Otomatik Katılım Sistemi’nin işveren katkısı ile desteklenmesi planlanırken, BES kesintilerinin azaltılması ve 25 yaş altı üniversite öğrencilerinin sisteme katılımının teşvik edilmesi de öngörülüyor. BES'te fon çeşitliliğinin artırılması ile birlikte katılımcıların birikimlerinin korunması amaçlanıyor.

Uzun Vadeli Sosyal Güvenlik Reformları Gündemde

2025 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, sosyal güvenlik alanında uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla kapsamlı bir reform süreci başlatmayı hedefliyor. Emeklilik yaşının yeniden düzenlenmesi, esnek çalışma modellerinin yasal altyapısının geliştirilmesi, yaşlı bakım sigortasının hayata geçirilmesi gibi önemli başlıklar, sosyal güvenlik sisteminin günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi için atılacak adımlar arasında yer alıyor.