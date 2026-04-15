isparta-oto-ekspertiz

Isparta'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok: Çok Sayıda Tutuklama ve Operasyon

ISPARTA 0
isparta-oto-ekspertiz-raporu
Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda önemli bir yakalama gerçekleştirdi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, 06.04.2026 tarihinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.
 

4.500'den Fazla Kağıt Uyuşturucu Ele Geçirildi

Narkotik ekiplerinin 06.04.2026 tarihinde icra ettiği bir diğer operasyonda, sokak satıcılarına ağır bir darbe indirildi. Yapılan aramalarda 4.527 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen bir diğer şüpheli ise gözaltına alındı.
 

Metamfetamin ve Sentetik Madde Operasyonu: 2 Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve aparatlar muhafaza altına alındı. Operasyon neticesinde 29,04 gram metamfetamin, 74 adet sentetik kannabinoid, 51 adet sentetik ecza ve uyuşturucu kullanmaya yarayan 4 adet aparat ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

Jandarma'dan Bir Haftalık Narkotik Bilançosu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu tacirlerine yönelik son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Operasyonlar kapsamında toplam 21 şüpheli yakalanırken, bu şahıslardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarma bölgesindeki aramalarda şu maddeler ele geçirildi:
  • 1.094 kullanımlık kağıt uyuşturucu.
  • 17 gram kubar esrar maddesi.
  • 10 gram metamfetamin ve 11 gram eroin maddesi.
  • 78 adet uyuşturucu hap.

Isparta genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonel faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
 
Basın Bülteni 2026 26 Resim (1)Basın Bülteni 2026 15 Resim 2Basın Bülteni 2026 15 Resim 1 (1)Basın Bülteni 27 resim (1)Basın Bülteni 2026 25 Resim
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-OTO-SES-MULTİMEDYA-CARPLAY

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

ısparta cam balkon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

