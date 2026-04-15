Isparta'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok: Çok Sayıda Tutuklama ve Operasyon

Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs YakalandıIsparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda önemli bir yakalama gerçekleştirdi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, 06.04.2026 tarihinde yakalanarak cezaevine teslim edildi
4.500'den Fazla Kağıt Uyuşturucu Ele GeçirildiNarkotik ekiplerinin 06.04.2026 tarihinde icra ettiği bir diğer operasyonda, sokak satıcılarına ağır bir darbe indirildi. Yapılan aramalarda 4.527 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi
Metamfetamin ve Sentetik Madde Operasyonu: 2 Tutuklamaİl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve aparatlar muhafaza altına alındı. Operasyon neticesinde 29,04 gram metamfetamin, 74 adet sentetik kannabinoid, 51 adet sentetik ecza ve uyuşturucu kullanmaya yarayan 4 adet aparat ele geçirildi
Jandarma'dan Bir Haftalık Narkotik BilançosuIsparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu tacirlerine yönelik son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı
Jandarma bölgesindeki aramalarda şu maddeler ele geçirildi:
- 1.094 kullanımlık kağıt uyuşturucu.
- 17 gram kubar esrar maddesi.
- 10 gram metamfetamin ve 11 gram eroin maddesi.
- 78 adet uyuşturucu hap.
Isparta genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonel faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.