Anızını Yakma, Geleceğini Karartma

Tarımsal üretimde birim alandan daha fazla ve kaliteli verim almak amacıyla gerek üretim tekniklerinde gerekse makineli tarımda tarımsal faaliyetlerin önemli ivme kazandığı bilinmektedir. Verim artışının sürdürülebilirliği ise ancak doğaya zarar vermeyecek şekilde eldeki kaynakların bilinçli olarak kullanılması ile mümkündür. Bu kapsamda, hububat tarımında hasadı takiben toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Anızların yakılması sonucu; bitkisel bir atık olan anızın yakılması ile topraktaki organik madde yakılarak yok edilmekte, bitki büyümesini teşvik eden karbon ve azotun kaybı da artmakta, toprak yüzeyinde bulunan mikroorganizmaların ölmesine neden olmakta, toprak, su ve rüzgâr erozyonuna daha hassas bir duruma gelmektedir.

Yanan anızların çıkardığı duman, koku ve isin çevreye zarar vermesi, karayollarında görüş mesafesinin azalması ve zayıflaması neticesinde trafik kazalarının meydana gelmesine, hasat edilmeyen ekili ürünler, bağ, bahçe ağaçları ve yabani hayvanların, yuva ve yavrularının yakılması, yaşama ortamlarının yok edilmesine neden olmaktadır.

Tarım alet ve ekipmanlarının tahrip olmasına, yerleşim birimlerinde yangın tehdidine, haberleşme ile iletişim hatlarının zarar görmesine, hayvan otlatma alanlarının yok olmasına, turizm yerlerinin zarar görmesine ve orman yangınlarına neden olmaktadır. Ormanlarımızın kıyısında bulunan buğday ve arpa tarlaları bu bakımdan büyük riskler taşımaktadır.

Söz konusu olumsuzlukların yaşanmaması için buğday, arpa, çavdar, yulaf vb. ekili alanlarda hasat yapıldıktan sonra arta kalan anızların yakılması Isparta İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun aldığı karar ve Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2022/2 sayılı Anız Yangınlarının Önlenmesi konulu Valilik Tebliği doğrultusunda kesinlikle yasaklanmıştır. Yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kurumlarca 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır.



Eyup ADIGÜZEL

İl Müdürü

T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

