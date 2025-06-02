Senirkent Belediyespor’lu Güreşçilerden Büyük Başarı

U-11 Serbest Güreş Isparta İl Birinciliği’nde takım halinde Isparta şampiyonu oldular.

31 Mayıs 2025 tarihinde Isparta’da düzenlenen U-11 Serbest Güreş İl Şampiyonası’na damga vuran Senirkent Belediyespor Kulübü, takım halinde il şampiyonu oldu. Çeşitli kilolarda elde ettikleri birinciliklerle dikkat çeken minik güreşçiler, Senirkent ve Isparta’yı gururlandırdı.

Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Isparta’da düzenlenen U-11 Serbest Güreş İl Şampiyonası’nda sporcularımızdan 27 kiloda Cengizhan Çakır, 30 kiloda Mahir Muhammed, 34 kiloda Metehan Uğur, 38 kiloda Süleyman Ali Kalay ve 41 kiloda Şükrü Eymen Çaylak il birinciliklerini elde ederken, 41 kiloda Çınar Mert Tola ise il ikincisi olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Takım halinde ise Senirkent Belediyespor Kulübü olarak il birincisi olduk. Başta güreş antrenörümüz Halil İnce olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.”

Senirkentli minik pehlivanlar, 23 Haziran’da Sivas’ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’nda Isparta’yı ve Senirkent’i temsil edecek.

Kulüp yetkilileri ayrıca, kendilerine inanan ve destek olan başta Senirkent Kaymakamı olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.





