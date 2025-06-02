Gül İki Sanayi Sitesi Kooperatifi Genel Kurulu Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

Gül İki Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu, Petek Sanayi Sitesi’nde yer alan Moda Park Düğün Salonu’nda geniş bir katılımla yapıldı. Genel kurula, kooperatif üyelerinin yanı sıra kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sanayi esnafı ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıya, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Musa Macit, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, Isparta Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nevzat Demirel, ITSO Başkan Yardımcısı Şakir Uygun ve çok sayıda sektör temsilcisi katılım sağladı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise kongreye sinevizyon yöntemiyle bağlanarak katılımcılara hitap etti.

Yeni Sanayi Sitesi İçin Kritik Kararlar Alındı

Geçtiğimiz aylarda temeli atılan Gül İki Sanayi Sitesi’nin inşaat sürecinin hızlandırılması ve projenin planlanan tarihten önce tamamlanabilmesi amacıyla, genel kurulda önemli kararlar görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

Başkan Başdeğirmen’den Teşekkür Mesajı

Sinevizyon aracılığıyla katıldığı genel kurulda konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sanayi sitesinin yapım sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları kaydetti:

“İlk etapta 450 iş yerimizin inşaatı başlamış durumda ve çok hızlı ilerleyen düzenli bir çalışma yürütülüyor. Geçmiş yıllarda yaşanan gecikmeleri burada görmüyoruz. 18. madde uygulamaları, projelendirme, izinler, altyapı çalışmaları gibi zorlu süreçler başarıyla geçildi. Bu kolay olmadı. Kooperatif Başkanımız Mehmet Boyacı ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Esnafımızın ve üyelerimizin yararına olacak her projede belediye olarak desteğimiz sürecek.”

Divan Başkanlığını ITSO Başkanı Çelik Yaptı

Genel kurulun divan başkanlığını üstlenen Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Gül İki Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin Isparta için önemli bir adım olduğunu belirterek, “Yeni sanayi kooperatifimizin şehrimize ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Raporlar Oybirliğiyle Kabul Edildi

Toplantıda, 2024 yılı gelir-gider cetveli ve denetim raporları okunarak üyeler tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca Bozanönü yolu üzerinde inşa edilen Gül İki Sanayi Sitesi’ne ilişkin proje süreciyle ilgili yeni kararlar da onaylandı.

“Sanayi Sitemizi Adaletle ve Hızla Tamamlayacağız”

Gül İki Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Boyacı ise yaptığı açıklamada üyelerin güvenine teşekkür ederek, “Hiçbir üyemizin hakkını ziyan etmeden, adalet ve hakkaniyet içinde kısa sürede sanayi sitemizi tamamlayarak hizmete sunacağız. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



