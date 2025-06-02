Isparta'da Türk Misafirperverliğini En Güzel Şekilde Gösterdiler

Türk Misafirperverliğini En Güzel Şekilde Gösterdiler

Uluslararası Isparta Gül Festivali, üç gün boyunca süren etkinliklerin ardından halk oyunları gala programıyla sona erdi. Festivalin son gününde düzenlenen gala gecesi, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen halk oyunları ekiplerinin gösterilerine sahne oldu.

Ankara Keçiören Belediyesi, Silifke Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ankara Çocuk ve Gençlik Topluluğu, Isparta Dilek Kültür Sanat Kulübü, ISMEK Halk Oyunları Grupları gibi Türkiye’nin dört bir yanından gelen ekiplerin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Kosova ve Romanya’dan gelen dans toplulukları da festival coşkusuna renk kattı.

Gala programına Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, üç gün süren festival boyunca yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerle unutulmaz anlar yaşadıklarını belirterek, “Rabbim gelecek yıllarda da bu güzellikleri, coşkuyu ve kardeşliği bizlere yaşatsın. Türk misafirperverliğini burada en güzel şekilde gösterdiniz. Destek veren tüm ekiplerimize ve ülkelerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Isparta Valisi Abdullah Erin ise festivalin yoğun ilgi gördüğünü vurgulayarak, “Allah güzelliğimizi, birliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin. Organizasyonun mimarı değerli başkanımız ve ekibini kutluyorum. Yurt dışından gelen dostlarımıza Isparta’nın gülünün kokusunu, sevgisini ve misafirperverliğini yanlarında götürmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Festivalde yer alan halk oyunları ekipleri ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki festivallere katıldık ama buradaki ilgi, sevgi ve misafirperverlik bambaşkaydı. Burada Türk misafirperverliğini gerçek anlamda hissettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Programda ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi Oda Orkestrası konser verdi. Festival kapsamında düzenlenen resim, afiş tasarım-slogan ve fotoğraf yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Gecenin sonunda Başkan Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, halk oyunları ekiplerine festival anısına hediyeler takdim etti.



