SDÜ 2022 Toplumsal Katkı Ödülü, ''Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Tespiti Projesi''ne verildi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), 1 Haziran 2017 tarihinde başlatılan bu proje kapsamında bir dizi çalışma gerçekleştirdi. SDÜ Yayınları, projenin ışığında odak noktası Isparta ve çevresi olan 13 kitap yayımladı. Bunlardan 8'i ''Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Tespiti Projesi'' üzerine hazırlandı. Projede yok oluşa sürüklenen kadim bilgiler ve değerler ''Dünya Mirası'' olarak kayıt altına alındı.Ayrıca, TRT ve CNNTÜRK gibi kitle iletişim kurumlarına 13 belgesel yayınlandı. SDÜ BAP desteği ile RATEM ve KİMER iş birliğinde ise 5 kısa film hazırlanarak yayına sunuldu. SDÜ'nün ''toplumun sağlık, spor, sosyal, kültürel, eğitim ve çevre alanında gelişimine katkı verilmesi'' politikasına uygun olarak yürüttüğü çalışmalar, ''Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Tespiti Projesi'' ekibine Toplumsal Katkı Ödülü'nü kazandırdı.Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Mustafa Genç liderliğindeki ekip, bu başarıya ulaşırken Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt, Doç. Dr. Seda Şimşek Tolacı, Doç. Dr. Tuğba Kodal, Dr. Öğretim Üyesi Deniz Çeliker ve Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Mutlu Yıldız gibi isimlerden oluşuyordu.Toplumsal Katkı Ödülü töreninde SDÜ Akademik Performans Ödül ve Biniş Giyme Töreni sırasında açıklama yapıldı. SDÜ, ''Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Tespiti Projesi'' ekibine toplumsal katkılarından dolayı ödül verildiğini belirtti.''Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Tespiti Projesi'' kapsamında yayımlanan kitaplar şunlardır: ''Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirası'', ''Antik Dönem'den Günümüze Isparta'nın Kültürel Mirası'', ''Yaşayan Tarih: Isparta'', ''SDÜ Fahri Doktora Üyesi Sanatçı Cahit Berkay: Sinema ve Müzik Söyleşisi'', ''Isparta Çevresi Yörük Kültürü'', ''Isparta'da Kerpiç ve Yaşam'', ''Şan ve Flüt için Piyano Eşlikli Isparta Türküleri'', ''Anadolu Türk Halı Kilim Kültürü''. Bu kitaplar SDÜ Yayınları'nın internet sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir veya okunabilir.''Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Tespiti Projesi'' kapsamında hazırlanan belgeseller ise şunlardır: ''Yaşayan Tarih: Isparta'', ''Güven İslamoğlu'nun Isparta Yolculuğu - Yeşil Doğa Programı'', ''Somut Olmayan Kültürel Miras'ın Peşinde bir Rota: Yeşil Doğa Programı'', ''Geleneğin Kalp Atışları: Somut Olmayan Kültürel Miras'', ''Son Yörüklerin doğa ile barışık hayat mücadelesinin izinde - Yeşil Doğa Programı - Güven İslamoğlu'', ''Kilim dokumalarının her motifinde bir öz var'', ''İki bin yıllık gelenek: Kökboyama'', ''Aslında bugün hepimizin aradığı Yörük yaşam kültürüdür'', ''Anadolu'da Yaşam - Yeryüzü Şekilleri ve Bitki Örtüsü Belgeseli'', ''Anadolu'nun Mirasına Bakış - Coğrafyadan Kültüre: Bağ Belgeseli'', ''Kökboyama: Küresel iklim değişikliği ile mücadele açısından hayati değer taşıyor'', ''Dokumanın ve Giysinin Serüveni: Koza''.Ayrıca projenin kapsamında 6 adet kısa film de hazırlanmıştır. Bunlar arasında ''Isparta'nın Kültürel Mirası'', ''SDÜ Isparta'nın ve Üniversitenin Tarihini Yazıyor'', ''Yüzyıllardan süzülüp gelen bilgelik: Isparta'nın Kültürel Mirası Tanıtım Filmi'' gibi yapıtlar yer almaktadır.Proje kapsamında gerçekleştirilen diğer etkinlikler arasında çalıştaylar, konferanslar, sergiler, etkileşimli atölyeler ve uluslararası projeler bulunmaktadır. Ayrıca, SDÜ'nün toplumsal katkıları arasında yer alan diğer isimler arasında Prof. Dr. Cihat Aşkın da bulunmaktadır.SDÜ'nün ''Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Tespiti Projesi'' ve bu projenin ekibi, elde ettikleri başarıyla 2022 Yılı Toplumsal Katkı Ödülü'ne layık görülmüştür.