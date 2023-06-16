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Asgari Ücret Öncesi Vatandaşlara Önemli Uyarı! Fazla Ödemekten Kaçının

Asgari Ücret Öncesi Vatandaşlara Önemli Uyarı! Fazla Ödemekten Kaçının
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Asgari ücretin artmasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan borçlanmaların maliyeti yükselecek, vatandaşlara uyarı yapıldı.
Asgari Ücret Öncesi Vatandaşa Önemli Uyarı! Fazla Ödemek Zorunda Kalmayın
Asgari ücretin artmasıyla birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanmaları gibi hizmet borçlanmalarının maliyetinin artacağı belirtildi. Asgari ücretin belirlenmesi için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı, 13 Haziran'da gerçekleşti. Bu ara zam süreci, doğrudan 7 milyon çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendirmektedir.
SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretin yükselmesiyle birlikte askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurtdışı borçlanması ve diğer hizmet borçlanmalarının maliyeti artacak. SGK'ya yapılan borçlanmalarda, prim ödemeleri brüt asgari ücret ve bu ücretin 7.5 katı arasında değişen kazançlar üzerinden yapılmaktadır. Borçlanma yapan kişi, prime esas kazanç tutarını belirleme hakkına sahiptir. Askerlik ve doğum borçlanmalarında günlük asgari ücretin yüzde 32'si, yurtdışı borçlanmasında ise günlük asgari ücretin yüzde 45'i oranında prim ödenmektedir.
Halen bir günlük askerlik ve doğum borçlanması primi en düşük 106.75 TL, en yüksek ise 800.625 TL seviyesindedir. Ancak, 1 Temmuz 2023 tarihinden sonra askerlik borçlanması yapıldığında ve asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi durumunda, 540 günlük askerlik süresi için 74 bin 938 TL ödeme yapılması gerekecektir. Bu nedenle, askerlik borçlanması başvurusunu 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapan kişiler, 17 bin 293 TL'lik maliyet artışından kaçınabileceklerdir.
En düşük prim üzerinden borçlanma yapan kadın çalışanlar, bir çocuk için 720 gün borçlanma yaptıklarında 76 bin 860 TL ödemektedir. Ancak, 1 Temmuz 2023 ve sonrasında yapılan borçlanmalarda bir çocuk için 99 bin 918 TL ödeme yapılması gerekecektir. Temmuz-Aralık döneminde doğum borçlanması yapanlar, asgari ücretin yüzde 30 artacağı varsayımıyla bir çocuk için 23 bin 58 TL, iki çocuk için 46 bin 116 TL, üç çocuk için ise 69 bin 174 TL daha fazla prim ödemek durumunda kalacaklardır.
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 TL olarak belirlenmektedir. Vergiler ve kesintiler düşüldüğünde ise net asgari ücret 8 bin 506 TL 80 kuruş olarak uygulanmaktadır. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 11 bin 759 TL 40 kuruş olarak hesaplanmaktadır. Bu miktarın 10 bin 8 TL'si brüt asgari ücreti, 1.551 TL 24 kuruşu sosyal güvenlik primini ve 200 TL 16 kuruşu ise işveren işsizlik sigorta fonunu oluşturmaktadır.
Asgari ücretin yüzde 20 zam yapılması durumunda net asgari ücret 10 bin 208 TL, brüt asgari ücret 12 bin 10 TL ve işveren maliyeti 14 bin 111 TL olacaktır. Yüzde 30 zam olasılığında ise net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt asgari ücret 13 bin 10 TL olacak. Asgari ücretin "500 dolar" hedefine ulaşması için ise yüzde 37'lik bir zam gerekmektedir. Bu da geçen yılki ara zamın 7 puan üzerinde bir artışa işaret etmektedir. Yüzde 30-35 aralığında bir zam yapılması durumunda ise net asgari ücret, 11 bin TL ile 12 bin TL arasında bir rakam olacaktır.
Asgari ücretin belirlenmesi süreci devam ederken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 19 Haziran'da gerçekleştirilecektir. Bu toplantıya, Türk-İş'in işçi kesimini, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti de işveren kesimini temsil ederek katılacaktır. Asgari ücretin belirlenmesi süreciyle ilgili süreç, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yürütülmektedir. İlk toplantı 13 Haziran tarihinde gerçekleştirilmişti.
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