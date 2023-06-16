"Depreme Dirençli Isparta Çalıştayı" Sona Erdi: Isparta'nın Deprem Hazırlığı Tartışıldı

Kapanış oturumu, Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve oturuma Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve il müdürleri katıldı.Vali Aydın Baruş, çalıştayda yaptığı konuşmada, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından halkın can kurtarmak için seferber olduğunu belirtti. Ancak, aynı hassasiyetin deprem öncesinde hazırlık konusunda gösterilmediğine dikkat çekerek, Isparta'nın da deprem açısından riskli bir bölge olduğunu vurguladı.Vali Baruş, deprem afetinden sonra yapılan çalışmaların can kayıplarını en aza indirme odaklı olduğunu ifade ederek, depreme hazırlık konusunda ise yeterli çabanın gösterilmediğini söyledi. İsparta'da yapılan gözlemler sonucunda, eski yerleşim yerlerindeki hasarın daha az olduğunu ancak sonradan gelişen alanlardaki hasarın daha büyük olduğunu belirtti.Bu nedenle, Isparta'nın depreme hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Vali Baruş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı ile işbirliği yaparak Isparta'nın depreme hazırlık konusunda neler yapılması gerektiğini belirlemek amacıyla geniş bir istişare toplantısı düzenlendiğini açıkladı. Çalıştayın da bu toplantının bir sonucu olduğunu ve 2 gün boyunca alınan değerli bilimsel katkılarla depreme hazırlık konusunda yapılması gerekenleri ortaya koyduğunu ifade etti.Çalıştayın sonuç çıktıları da katılımcılarla paylaşıldı, elde edilen bilgiler raporlaştırılacak ve bu raporlar hem belediye hem de çevre şehircilik müdürlüğü için yol gösterici olacak.