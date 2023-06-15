SDÜ ve ITSO, Isparta'nın Kültürel Mirasının Tanıtımı İçin İşbirliği Yapacak

Alt Başlık: Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) arasında "Katılımlı Araştırma Projesi İşbirliği Protokolü" imzalandı.Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) arasında Isparta'nın kültürel mirasının tanıtımı ve korunması amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün imza töreni, SDÜ Rektörlük Makamı'nda gerçekleştirildi ve törene SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, ITSO Başkanı Metin Çelik ve Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörü Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt katıldı.İmzalanan protokol çerçevesinde, Isparta'nın Atabey ilçesinin kültürel mirasının tanıtımı ve korunması için araştırma projeleri yürütülecek. Ayrıca Isparta'nın kültürel belleğinin korunması ve turizme katkı sağlaması hedeflenmektedir. SDÜ ve ITSO, ortak çalışmalar yaparak kültürel mirasın belgelenmesi, tanıtımı ve sürdürülebilir şekilde korunması konularında işbirliği yapacaklar.Protokolün imzalanmasıyla birlikte, Isparta'da bulunan tarihi ve kültürel değerlerin araştırılması ve bu değerlerin turizm potansiyelinin artırılması için önemli adımlar atılması beklenmektedir. SDÜ ve ITSO'nun işbirliği ile gerçekleştirilecek projeler, bölgenin turizm sektörüne katkı sağlaması ve Isparta'nın kültürel zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması açısından büyük önem taşımaktadır.