Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Millet Bahçesi’nde sona yaklaşan inşaat çalışmalarını yerinde inceledi, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.Isparta’da 86 bin metrekare alanda Türkiye’de ilk kez aktif bir tren garına inşa edilen Millet Bahçesi’nde çalışmalar artık sona yaklaşıyor. Alan içerisinde peyzaj düzenleme çalışmaları sürerken, tarihi binaların restorasyonları da devam ediyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Millet Bahçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi, çalışmalara ilişkin yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Başdeğirmen, Millet Bahçesine yapılacaklara ilişkin de yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.Millet Bahçesinin tamamlanmasıyla şehir merkezinde tren garının içerisinde yeşilliklerin arasında çok güzel bir alan oluşturulmuş olacak. Vatandaşlar aileleriyle birlikte Millet Bahçesinde ağaçların arasında hoşça zaman geçirebilecekler.