SDÜ’de “Özel Bir Gün” Etkinliği: Özel Gereksinimli Bireyler Kampüsle Buluştu

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü ile Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenen “SDÜ’de Özel Bir Gün Etkinliği” kapsamında, 30 özel gereksinimli öğrenci ve aileleri kampüs hayatıyla tanıştı. Isparta Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlik, anlamlı anılarla dolu bir gün sundu.

Kampüs Yaşamı ve Sosyal Deneyim

Öğrencilerin kampüs hayatını deneyimlemeleri amacıyla düzenlenen etkinlikte, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü akademisyenleri tarafından hazırlanan eğitici oyunlarla başlayan program, spor aktiviteleriyle devam etti. Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenleri eşliğinde dart, masa tenisi, paten ve bocce gibi sporlarla tanışan öğrenciler, kampüs atmosferinde keyifli vakit geçirdi.

Müzik, Sanat ve Bilgi Merkezi Ziyareti

Günün ilerleyen saatlerinde Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi’ni gezen katılımcılar, Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerinin sunduğu müzik dinletisi ve resim atölyesi etkinliklerine katıldı. Öğrencilerin yaratıcılıklarını sergilemeleri için sunulan bu etkinlikler, özel gereksinimli bireylerin sanatsal yönlerini geliştirmelerine olanak tanıdı.

Diploma Töreni ile Taçlanan Bir Gün

Etkinlik, Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde düzenlenen anlamlı bir diploma töreniyle son buldu. Törenin açılış konuşmasını yapan SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alim Koşar, özel gereksinimli bireylerin yaşamlarına dokunmanın toplumun en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, bu tür projelere devam edeceklerini vurguladı. Ardından SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan ve Isparta Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği Başkanı Hülya Kocaer öğrencilere diplomalarını takdim etti. Diploma alan öğrenciler, keplerini coşkuyla havaya fırlatarak bu anlamlı günü kutladı.

Mehter Takımı Gösterisiyle Son Bulan Etkinlik

Etkinliğin kapanışında, Isparta Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği’nin mehter takımı tarafından sunulan gösteri, izleyicilerden büyük alkış aldı. Özel gereksinimli bireylerin kampüsle buluştuğu “SDÜ’de Özel Bir Gün”, katılımcılara unutulmaz anılar bırakırken, üniversitenin toplumsal sorumluluğa yönelik projelerine bir yenisini ekledi.