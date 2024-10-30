Isparta’da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşünde Binlerce Vatandaş Buluştu

Isparta Valiliği ve Isparta Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı ve Bayrak Yürüyüşü, binlerce vatandaşın katılımıyla coşku içinde gerçekleşti. Türk bayrakları ve meşalelerle süslenen Isparta sokaklarında, Cumhuriyet’in 101. yılı büyük bir heyecanla kutlandı.

Isparta Belediye Başkanlığı önünden başlayan yürüyüşe Vali Abdullah Erin, AK Parti Milletvekili Osman Zabun, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Garnizon Komutanı Albay Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile askeri ve mülki erkân, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dev Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri Meydanı Süsledi

Mimar Sinan Caddesi boyunca süren yürüyüş, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda sona erdi. Yürüyüşte dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri coşkuyla taşınarak meydana getirildi. Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, bando ve mehteran gösterileri izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Sanatçı Ertuğrul Kiraz’ın meydanda vatandaşlarla birlikte seslendirdiği zafer şarkıları, Cumhuriyet coşkusunu doruğa çıkardı. Isparta, Cumhuriyet’in 101. yılını bayraklar ve şarkılar eşliğinde, büyük bir coşku ve gururla kutladı.



















