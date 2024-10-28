Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan Isparta’da Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Oruç Baba İnan, Isparta’ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi ve Keçiborlu ilçesinde bir dizi inceleme ve temaslarda bulundu. Bakan Yardımcısı İnan’a, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Eyüp Güder eşlik etti. Ziyaretler süresince heyete Isparta Valisi Abdullah Erin ve Isparta Milletvekili Av. Osman Zabun da katıldı.

İlk durağı BAKA olan Bakan Yardımcısı İnan, burada çeşitli birimleri inceleyerek ajans personeli ile bölgede yürütülen projeler ve faaliyetler hakkında bir toplantı gerçekleştirdi. Ajans yetkilileriyle bölgenin kalkınmasına yönelik projelerin ilerleyişi ve hedefler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

BAKA ziyaretinin ardından Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesine geçen Bakan Yardımcısı İnan, OSB yönetimi ile bir araya geldi. Bölge sanayisinin mevcut durumu, yatırım fırsatları ve sanayicilerin talepleri üzerine bilgi alan İnan, bölgedeki sanayi yatırımlarının güçlendirilmesi için gerekli adımların atılması yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Son olarak, Keçiborlu ilçesine geçen Bakan Yardımcısı İnan, ilçede kurulması planlanan Keçiborlu Gül Organize Sanayi Bölgesi alanında incelemelerde bulunmak üzere Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Parlak, İnan ve beraberindeki heyete ilçe genelinde devam eden projeler ve bölgenin sanayi potansiyeli hakkında bilgi sundu.

Heyet, Keçiborlu Gül Organize Sanayi Bölgesi’nin düşünülen alanlarında gerçekleştirdiği incelemelerde bölgenin yerel ekonomisine katkı sağlayacak projeler üzerine değerlendirmeler yaptı.











