İŞKUR ve Isparta İl Müftülüğü İşbirliğiyle İşgücü Uyum Programı Başlıyor

İŞKUR Isparta İl Müdürlüğü ile Isparta İl Müftülüğü arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, çeşitli Kuran Kursları, Aile ve Dini Rehberlik Merkezleri ile Gençlik Merkezlerinde temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerini desteklemek amacıyla sekiz ay sürecek bir işgücü uyum programı hayata geçiriliyor. Program, toplamda 92 kişilik bir katılımcı kontenjanı ile istihdam sağlama hedefi taşıyor.

Başvurular 25-29 Ekim Tarihleri Arasında

Programa katılmak isteyenler, 25 Ekim - 29 Ekim 2024 tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170, İŞKUR’un resmi internet sitesi veya İŞKUR İl Müdürlüğü üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Katılımcılar, 31 Ekim 2024 tarihinde Isparta İl Müftülüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak kura ile belirlenecek.

Program Başlangıcı 11 Kasım’da

Program, 11 Kasım 2024 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek. İl genelindeki merkez ve ilçelerde katılımcı dağılımı şöyle olacak:

Isparta Merkez: 51 kişi

51 kişi Aksu: 1 kişi

1 kişi Atabey: 2 kişi

2 kişi Eğirdir: 6 kişi

6 kişi Gelendost: 1 kişi

1 kişi Gönen: 2 kişi

2 kişi Keçiborlu: 1 kişi

1 kişi Senirkent: 2 kişi

2 kişi Sütçüler: 3 kişi

3 kişi Şarkikaraağaç: 4 kişi

4 kişi Uluborlu: 3 kişi

3 kişi Yalvaç: 15 kişi

15 kişi Yenişarbademli: 1 kişi

Programa Katılım Şartları

Programa katılacak kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, İŞKUR’a kayıtlı bulunması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca, katılımcıların emeklilik veya malullük aylığı almamaları ve başvuru tarihinden önceki bir yıl boyunca ilgili kurumlarda çalışmamış olmaları gerekiyor.

İşgücü Uyum Programı, özellikle özel politika gerektiren gruplara yönelik olarak işsiz bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan aktif işgücü hizmetlerinden biridir.



