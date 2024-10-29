isparta-oto-ekspertiz

İŞKUR ve Isparta İl Müftülüğü İşbirliğiyle İşgücü Uyum Programı Başlıyor

İŞKUR ve Isparta İl Müftülüğü İşbirliğiyle İşgücü Uyum Programı Başlıyor
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

İŞKUR ve Isparta İl Müftülüğü İşbirliğiyle İşgücü Uyum Programı Başlıyor

İŞKUR Isparta İl Müdürlüğü ile Isparta İl Müftülüğü arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, çeşitli Kuran Kursları, Aile ve Dini Rehberlik Merkezleri ile Gençlik Merkezlerinde temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerini desteklemek amacıyla sekiz ay sürecek bir işgücü uyum programı hayata geçiriliyor. Program, toplamda 92 kişilik bir katılımcı kontenjanı ile istihdam sağlama hedefi taşıyor.

Başvurular 25-29 Ekim Tarihleri Arasında

Programa katılmak isteyenler, 25 Ekim - 29 Ekim 2024 tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170, İŞKUR’un resmi internet sitesi veya İŞKUR İl Müdürlüğü üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Katılımcılar, 31 Ekim 2024 tarihinde Isparta İl Müftülüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak kura ile belirlenecek.

Program Başlangıcı 11 Kasım’da

Program, 11 Kasım 2024 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek. İl genelindeki merkez ve ilçelerde katılımcı dağılımı şöyle olacak:

  • Isparta Merkez: 51 kişi
  • Aksu: 1 kişi
  • Atabey: 2 kişi
  • Eğirdir: 6 kişi
  • Gelendost: 1 kişi
  • Gönen: 2 kişi
  • Keçiborlu: 1 kişi
  • Senirkent: 2 kişi
  • Sütçüler: 3 kişi
  • Şarkikaraağaç: 4 kişi
  • Uluborlu: 3 kişi
  • Yalvaç: 15 kişi
  • Yenişarbademli: 1 kişi

Programa Katılım Şartları

Programa katılacak kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, İŞKUR’a kayıtlı bulunması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca, katılımcıların emeklilik veya malullük aylığı almamaları ve başvuru tarihinden önceki bir yıl boyunca ilgili kurumlarda çalışmamış olmaları gerekiyor.

İşgücü Uyum Programı, özellikle özel politika gerektiren gruplara yönelik olarak işsiz bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan aktif işgücü hizmetlerinden biridir.

 

0cc9ff13d55f34af6915cfed7d13b1b5-00cc9ff13d55f34af6915cfed7d13b1b5-1
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yüksel Hair Concept: Isparta’da Kişiye Özel Saç Kesimi ve Bakımda Yepyeni Bir Deneyim
Isparta Mobilya: Gelenekten Geleceğe Uzanan Kalite ve Tasarım Serüveni
Ahmet'in Yerinden 29 Ekim’e Özel 1 Al 1 Bedava!
İŞKUR ve Isparta İl Müftülüğü İşbirliğiyle İşgücü Uyum Programı Başlıyor
Çevik Gıda’dan Pazar Yerlerinde Kaçırılmayacak İndirim Fırsatları!
Tonton Süt'ten Büyük Fırsat: Sağlıklı ve Taze Süt Sizleri Bekliyor!
Isparta’da FETÖ ve DEAŞ Operasyonları
Isparta Valiliği'nden Açıklama: Ağaç Katliamı İddialarına Yanıt
Isparta Belediyesinden Kısıtlama Duyurusu
Isparta Valiliği'nden Depreme Dayanıksız Bina İddialarına Cevap
Davraz Prefabrik'ten Yaz Sonuna Özel Kaçırılmayacak Fırsatlar!
Depoları Doldurmak İçin Fırsat
İŞKUR'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşbirliğiyle Toplum Yararına Program Duyurusu
Kamuoyuna Bilgilendirme: Isparta İçme Suyunda Geçici Bulanıklık SorunuİÇM
Bakan Şimşek’ten Enflasyon Düzeltmesine Karşı Sıkı Denetim Talimatı
Tüp Fiyatlarına Beklenmedik Zam: Mutfaklar Alev Alacak!
Koza Tekstil'den Bebek ve Çocuk Giyimde Kaçırılmayacak Kampanya!
Sunarzade Parti & Yapay Çiçek: Her Kutlamaya Renk Katıyoruz!
Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi: Lezzet Şöleni Sizi Bekliyor!
Via Temizlik ve Ambalaj: Toplu Tüketim Sektörünün Güvenilir Çözüm Ortağı!
NASA Uyardı!
Türkiye Deprem Risk Haritası Güncellendi
Isparta Ticaret Borsası Taşınmaz Satış İhalesi
Isparta Belediyesi 10 Adet S Plaka İhalesine Çıkıyor
Haftanın 7 Günü Taptaze Deniz Ürünleri Kaya Balık'ta!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Duygu Yem Isparta'da Görkemli Bir Açılışla Faaliyete BaşladıDuygu Yem Isparta'da Görkemli Bir Açılışla Faaliyete Başladı26 Ekim 2024
Çevik Gıda’dan Pazar Yerlerinde Kaçırılmayacak İndirim Fırsatları!Çevik Gıda’dan Pazar Yerlerinde Kaçırılmayacak İndirim Fırsatları!25 Ekim 2024
Isparta Belediyesinden Kısıtlama DuyurusuIsparta Belediyesinden Kısıtlama Duyurusu25 Ekim 2024
Depoları Doldurmak İçin FırsatDepoları Doldurmak İçin Fırsat22 Ekim 2024
Isparta Valiliği'nden Depreme Dayanıksız Bina İddialarına CevapIsparta Valiliği'nden Depreme Dayanıksız Bina İddialarına Cevap24 Ekim 2024
Isparta'da Şüpheli Araç Kontrolünde Kaçırılma Vakası Ortaya ÇıktıIsparta'da Şüpheli Araç Kontrolünde Kaçırılma Vakası Ortaya Çıktı23 Ekim 2024
Iparta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı GerçekleştirildiIparta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi22 Ekim 2024
Tonton Süt'ten Büyük Fırsat: Sağlıklı ve Taze Süt Sizleri Bekliyor!Tonton Süt'ten Büyük Fırsat: Sağlıklı ve Taze Süt Sizleri Bekliyor!25 Ekim 2024
Ticaret Borsası’ndan Isparta’ya Büyük Müjde: Uçak Kargo Taşımacılığı BaşlıyorTicaret Borsası’ndan Isparta’ya Büyük Müjde: Uçak Kargo Taşımacılığı Başlıyor24 Ekim 2024
Onur Yağmur Olukları: Isparta’da Güvenilir Çatı Çözümleriyle TanışınOnur Yağmur Olukları: Isparta’da Güvenilir Çatı Çözümleriyle Tanışın23 Ekim 2024
İŞKUR'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşbirliğiyle Toplum Yararına Program DuyurusuİŞKUR'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşbirliğiyle Toplum Yararına Program Duyurusu22 Ekim 2024
Büyük Halılar ve Koltuklarınızı Nerede Yıkatabilirsiniz?Büyük Halılar ve Koltuklarınızı Nerede Yıkatabilirsiniz?25 Ekim 2024
Isparta Valiliği'nden Açıklama: Ağaç Katliamı İddialarına YanıtIsparta Valiliği'nden Açıklama: Ağaç Katliamı İddialarına Yanıt25 Ekim 2024
Isparta’da FETÖ ve DEAŞ OperasyonlarıIsparta’da FETÖ ve DEAŞ Operasyonları25 Ekim 2024
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan Isparta’da Bir Dizi Ziyaret GerçekleştirdiSanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan Isparta’da Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi27 Ekim 2024
İŞKUR ve Isparta İl Müftülüğü İşbirliğiyle İşgücü Uyum Programı BaşlıyorİŞKUR ve Isparta İl Müftülüğü İşbirliğiyle İşgücü Uyum Programı Başlıyor28 Ekim 2024
Bakan Yardımcısı İnan’dan Isparta Sanayisine İnceleme ZiyaretiBakan Yardımcısı İnan’dan Isparta Sanayisine İnceleme Ziyareti25 Ekim 2024
Yüksel Hair Concept: Isparta’da Kişiye Özel Saç Kesimi ve Bakımda Yepyeni Bir DeneyimYüksel Hair Concept: Isparta’da Kişiye Özel Saç Kesimi ve Bakımda Yepyeni Bir Deneyim28 Ekim 2024
Ahmet'in Yerinden 29 Ekim’e Özel 1 Al 1 Bedava!Ahmet'in Yerinden 29 Ekim’e Özel 1 Al 1 Bedava!28 Ekim 2024
Isparta Mobilya: Gelenekten Geleceğe Uzanan Kalite ve Tasarım SerüveniIsparta Mobilya: Gelenekten Geleceğe Uzanan Kalite ve Tasarım Serüveni28 Ekim 2024