Duygu Yem Isparta'da Görkemli Bir Açılışla Faaliyete Başladı

İşletme sahibi Murat Duygu, en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirterek, Duygu Yem'in beklenenden farklı olacağını ifade etti.

Duygu Yem, Isparta ve hayatta kalan çiftçilere güçlü bir destek sağlayarak, hayvancılığın ön planda tutan çözümleriyle tedarik iddialı bir yerde kalmayı amaçlıyor.

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Açılış programı, geleneksel bir açılış duası ve kurban kesimi ile başladı.Bu manevi atmosferin ardından çeşitli ikramlar sunuldu. Yoğun bir katılım oldu.Sunar Yem Bayisi ve Sadova Yem Bayisi olarak faaliyet gösterecek olan Duygu Yem, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi, tavuk yemi, kuş yemi, kedi ve köpek maması gibi geniş bir ürün yelpazesini müşterilerine sunuyor. Ayrıca, pastalık ve böreklik un da mağazanın ürünleri arasında yer alıyor.Duygu Yem'in hizmetleri ile şehre katkı sağlarken, açılıştaki coşku ve kalabalık, firma kısa sürede halk tarafından benimsenip destek göreceğinin bir işareti oldu.Duygu Yem, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için özel yem çeşitleri sunarak hayvancılık sektöründe kaliteyi ve sağlıklı beslenmeyi desteklemeyi hedefliyor.