Altın Fiyatları Zirveye Çıktı: Yıl Sonu Tahminleri ve Yatırımcı Yoğunluğu

Altın, son günlerde yüksek bir yükseliş trendi göstererek gram altın fiyatları 3 bin TL'ye yaklaşarak yeni bir rekora imza attı. ABD'den gelen düşük enflasyon verileri ve Federal Reserve'in (FED) olası faiz indirimi beklentileri, altının değerini artırdı ve yatırımcılar kuyumcuya akın etti.

Yıl Sonu Beklentileri

Uzmanlar, yıl sonuna kadar altın fiyatlarının 3 bin 500 TL'yi bulabileceğini öngörüyor. Son dönemde, ABD'de açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerinin düşük çıkması ve FED'in faiz indirimi beklentileri, altın fiyatlarını olumlu yönde etkiledi.

Faiz İndirimi ve Altın Fiyatları

FED’in faiz indirimi beklentisi, altın fiyatlarını daha da yukarı çekti. Gram altın kuyumcularda 2 bin 835 TL'ye kadar yükseldi. Kuyumcu Metin Yavuz, altının sürekli bir şov yaptığını ve FED'in faiz indirimi beklentisinin altın fiyatlarını tetiklediğini belirtti. Yavuz, güncel fiyatların şu anda 24 ayar gram altın için 2 bin 800 TL ve çeyrek altın için 4 bin 550 TL olduğunu açıkladı.

Yatırımcıların Yoğun İlgi Gösterdiği Kuyumcular

Altın fiyatlarındaki artış, kuyumcularda müşteri sayısında belirgin bir artışa neden oldu. Kuyumcular, altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte müşteri yoğunluğunun arttığını ve birçok kişinin altına yatırım yaptığını belirtiyor.

Gelecek Beklentileri

Piyasalar, faiz indirimi beklentilerini şimdiden fiyatlara yansıtsa da, uzmanlar altın fiyatlarının daha da yükselebileceğini öngörüyor. Gelecek hafta açıklanacak faiz indirimlerinin etkisiyle, altın fiyatlarının 2 bin 835 TL seviyelerinden 3 bin TL ve üzeri seviyelere çıkabileceği belirtiliyor. Yıl sonunda ise, altın fiyatlarının 3 bin 300 – 3 bin 500 TL seviyelerine kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Bu durum, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor ve mevcut paralarını altına yatırmak isteyenler için acele etmeleri gerektiği uyarısı yapılıyor.