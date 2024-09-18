O ilimzde Sokakta Düğün Yapmak Yasaklandı!

Manisa'da Sokakta Düğün Yapmak Yasaklandı!

Manisa Valiliği, şehir merkezlerinde düğün, nişan, sünnet ve benzeri toplu eğlence etkinliklerinin sokaklarda yapılmasını yasakladı. Kırsal bölgeler ise bu yasaktan muaf tutuldu.

Valilik, bu kararı sokaklarda düzenlenen etkinliklerin neden olduğu aşırı gürültü, vatandaş şikayetleri ve acil durum araçlarının geçişinde yaşanan zorluklar nedeniyle aldığını açıkladı. Özellikle yaşlılar, bebekler, hastalar ve öğrenciler üzerinde gürültünün olumsuz etkiler yarattığı, eğitim süreçlerini aksattığı belirtildi.

Sıkı Denetim Uygulanacak

Manisa Valiliği, yasağın uygulanmasında kolluk kuvvetleri ve zabıtanın sıkı denetim yapacağını duyurdu. Yasaklara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'nun Gürültü başlıklı 36. maddesi kapsamında cezai işlem yapılacak.