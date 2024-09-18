Ömrü Uzatan Gıdalar Açıklandı: Sağlıklı Yaşam İçin Liste Belli Oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlıklı ve uzun bir yaşam için bitkisel kaynaklı gıdaların tüketilmesini önerdi. DSÖ'nün açıkladığı listeye göre, özellikle baklagiller ve sebzeler, ömrü uzatmada kritik rol oynuyor. Hayvansal gıdalar yerine mercimek, nohut, kuru fasulye gibi bitkisel ürünlerin tercih edilmesi, kalp sağlığını desteklerken sindirim sistemini düzenliyor ve kilo kontrolünü kolaylaştırıyor.

Başlıca Önerilen Gıdalar:

Baklagiller: Yüksek protein, lif ve antioksidan içeriğiyle kalp hastalığı riskini azaltıyor, kan şekerini dengeliyor ve kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor.

Yüksek protein, lif ve antioksidan içeriğiyle kalp hastalığı riskini azaltıyor, kan şekerini dengeliyor ve kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor. Yeşil Sebzeler: Vitamin ve mineral açısından zengin olan bu sebzeler, bağışıklığı güçlendirirken kanser riskini de azaltıyor.

Vitamin ve mineral açısından zengin olan bu sebzeler, bağışıklığı güçlendirirken kanser riskini de azaltıyor. İyotlu Tuz: DSÖ, tuz tüketiminin günlük 6 gramı geçmemesi gerektiğini ve iyotlu tuzun kullanılmasını vurguluyor.

Bu gıdalar, sağlıklı bir yaşam sürmek ve uzun ömürlü olmak isteyenler için ideal bir diyetin temelini oluşturuyor.