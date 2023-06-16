Isparta Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi Bayramlık Tatlı Siparişlerine Devam Ediyor

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Isparta'nın Demirköprü mevkiinde bulunan Nur Pastanesi, bayramlık tatlı siparişlerine devam ediyor. Halkımızın büyük ilgi gösterdiği ve Ramazan Bayramı boyunca yoğun siparişler alan Nur Pastanesi Demirköprü şubesi, bu teveccüh için müşterilerine teşekkürlerini iletiyor. Kurban Bayramı öncesinde de tatlı siparişleri almaya devam eden pastane, zengin tatlı çeşitleriyle dikkat çekiyor. Şerbetli tatlılar, sütlü tatlılar, baklava, kadayıf ve tulumba gibi lezzetli seçeneklerin yanı sıra, özel yaşpastalar da sunuluyor.Nur Pastanesi Demirköprü şubesinin yeni kampanyası ise dikkat çekici bir fırsat sunuyor. 1 kg baklava siparişlerinde müşterilere 1 litre Cola Zero hediye ediliyor. Bu kampanya ile tatlı keyfi bir adım öteye taşınıyor.Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Nur Pastanesi Demirköprü şubesinde dondurma sezonu da açıldı. Antalya-Korkuteli'nin meşhur Yanık Dondurması, şubenin müşterilerine sunulan özel bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor.