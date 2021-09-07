Yeni eğitim döneminin başlamasıyla Isparta’da da binlerce öğrenci okullarına kavuşmanın sevincini yaşıyor. Okul ziyaretlerine devam eden Vali Seymenoğlu Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi, Boğaziçi Koleji ve Isparta Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrenciler, öğretmenler ve velilerle bir araya geldi yeni eğitim döneminin hayırlı uğurlu olmasını diledi.Okullarda alınan koronavirüs tedbirlerini de denetleyen Vali Seymenoğlu, idareciler, öğretmenler , servis şoförleri ve kantin çalışanlarından okullar için belirlenen kurallara uymalarını isteyerek “Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime geri döndük. Çocuklarımız ve gençlerimiz okullarını çok özlediler. Bu kazanımlarımızı kaybetmemek için hepimizin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymasının yanı sıra muhakkak aşılarımızı da tamamlamamız gerekiyor. Bu konuda herkesin hassasiyet göstermesini bekliyoruz” dedi.Okullarda sınıfları ziyaret eden Vali Seymenoğlu öğrencilerle salgın tedbirleri hakkında sohbet ederek öğrencilerin de maske, mesafe ve temizlikten ödün vermemelerini istedi, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.Okullarda görev yapan emniyet görevlileriyle de bir süre görüşen Vali Seymenoğlu öğrencilerin güvenliği için başta trafik geçişleri olmak üzere tüm önlemlerin alınmasını istedi.