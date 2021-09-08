ISPARTA İÇİN İŞ - ELEMAN İLANI



Isparta'da PİDE ve Lahmacun ustası, Pide ve Lahmacun usta yardımcısı, Döner usta yardımcıları En az 2 kişi alınacaktır.

İletişim Telefon Numarası

+90 544 214 92 15