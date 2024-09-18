Silifke’de Düğünlere Yeni Bir Dokunuş: Altın Yerine Tohum!

Mersin’in Silifke ilçesinde sağlık çalışanı Seher Öz ve Uzman Çavuş Ahmet Doğan’ın düğününde, alışılmışın dışında bir takı merasimi gerçekleşti. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, gelin ve damada geleneksel altın yerine "beşi bir yerde" sebze tohumları hediye etti. Başkan Turgut, bölgede tarımın önemine vurgu yaparak, bu hediyenin çiftçilere ve tarıma destek amacı taşıdığını belirtti. Damat Ahmet Doğan, tohumların bölgesel geleneklere uygun olduğunu ifade ederken, gelin Seher Öz de bu yenilikçi hediyeden memnuniyetini dile getirdi. Bu düğün, modern yaşamla geleneklerin nasıl bir araya getirilebileceğini gösteren ilginç bir örnek oldu.



