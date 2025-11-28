ISPARTA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 ŞAHIS TUTUKLANDI
27.11.2025 günü Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında:
“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan hakkında 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs,
“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahıs
olmak üzere toplam 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.