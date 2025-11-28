isparta-oto-ekspertiz

ISPARTA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 ŞAHIS TUTUKLANDI

ISPARTA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 ŞAHIS TUTUKLANDI
ISPARTA 0
isparta-oto-ekspertiz-raporu

ISPARTA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 ŞAHIS TUTUKLANDI

27.11.2025 günü Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında:

  • “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan hakkında 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs,

  • “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahıs

olmak üzere toplam 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

Bas-n-b-lteni-195-Resim

 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA’DA 15 YIL CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI
ISPARTA’DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 1 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM
ISPARTA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 ŞAHIS TUTUKLANDI
Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi’nde yeni ürünler tezgâhta!
Yüksel Hair Concept’ten Modern Erkek Stiline Yeni Dokunuş: Taper Fade Saç Kesimi
ISPARTA’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU: ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BAŞARILI NARKOALAN UYGULAMASI
Uyuşturucu Operasyonu
Uyuşturucu Madde Operasyonu
Isparta’da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu
METEOROLOJİ’DEN KRİTİK UYARI: LA NİNA GELİYOR – SERT SOĞUKLAR KAPIDA!
Isparta’da Araç Bakımında Yeni Standart: Talat Car Detailing ile Mükemmelliği Keşfedin!
ISPARTA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
ISPARTA’DA YUNUS TİMLERİNDEN UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK
Demir Solar Enerji, Isparta Tarım Fuarı’nda Yoğun İlgi Topladı
Yiğit Ünal Fermat Matematik Olimpiyatında Altın Kazandı
Isparta’da 3 Bin 351 Kâğıda Emdirilmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi
Isparta’da Yunus Timlerinden Metamfetamin Operasyonu
Sav Beldesi’nde Narkoalan Uygulamasında Esrar Ele Geçirildi
20. Göller Bölgesi Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başlıyor
Isparta’da Yunus Timlerinden Uyuşturucu Operasyonu
Isparta’da 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Yalvaç'ta metamfetamin operasyonu: 2,55 gram ele geçirildi
Isparta'da sentetik uyuşturucu operasyonu: 42 adet ele geçirildi
Baladız-Isparta Yolunda Onarım Nedeniyle Trafik Uyarısı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-OTO-SES-MULTİMEDYA-CARPLAY

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

ısparta cam balkon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

METEOROLOJİ’DEN KRİTİK UYARI: LA NİNA GELİYOR – SERT SOĞUKLAR KAPIDA! METEOROLOJİ’DEN KRİTİK UYARI: LA NİNA GELİYOR – SERT SOĞUKLAR KAPIDA! 21 Kasım 2025
ISPARTA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 ŞÜPHELİYE İŞLEMISPARTA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 ŞÜPHELİYE İŞLEM21 Kasım 2025
Uyuşturucu OperasyonuUyuşturucu Operasyonu22 Kasım 2025
ISPARTA’DA UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK: 2 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEMISPARTA’DA UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK: 2 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM21 Kasım 2025
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BAŞARILI NARKOALAN UYGULAMASIISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BAŞARILI NARKOALAN UYGULAMASI23 Kasım 2025
Onur Yağmur Olukları: Isparta'da Güvenli Çatılar İçin Uzman ÇözümlerOnur Yağmur Olukları: Isparta'da Güvenli Çatılar İçin Uzman Çözümler23 Kasım 2025
ISPARTA’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 2 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEMISPARTA’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 2 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM21 Kasım 2025
Isparta’da Kaçak Elektronik Sigara OperasyonuIsparta’da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu22 Kasım 2025
Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi’nde yeni ürünler tezgâhta!Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi’nde yeni ürünler tezgâhta!26 Kasım 2025
Uyuşturucu Madde OperasyonuUyuşturucu Madde Operasyonu22 Kasım 2025
ISPARTA’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU: ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİISPARTA’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU: ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ25 Kasım 2025
Yüksel Hair Concept’ten Modern Erkek Stiline Yeni Dokunuş: Taper Fade Saç KesimiYüksel Hair Concept’ten Modern Erkek Stiline Yeni Dokunuş: Taper Fade Saç Kesimi25 Kasım 2025
ISPARTA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 ŞAHIS TUTUKLANDIISPARTA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 ŞAHIS TUTUKLANDI27 Kasım 2025
ISPARTA’DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 1 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM ISPARTA’DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 1 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM 27 Kasım 2025
ISPARTA’DA 15 YIL CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDIISPARTA’DA 15 YIL CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI27 Kasım 2025