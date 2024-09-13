Merkez Bankası Açıkladı: Dolar Yıl Sonunda Bu Seviyeye Ulaşacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete, reel ve finansal sektör temsilcilerinin yanı sıra profesyonellerden oluşan 64 katılımcı yer aldı.
Enflasyon Beklentileri
- Eylül ayı TÜFE artış beklentisi geçen ay olduğu gibi %2,22 seviyesinde sabit kaldı.
- Cari yıl sonu enflasyon beklentisi (TÜFE) %43,31'den %43,14'e geriledi.
- 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %28,71’den %27,49’a, 24 ay sonrası beklenti ise %19,30’dan %18,38’e düştü.
Dolar/TL Beklentisi
- Yıl sonu dolar kuru beklentisi, bir önceki anketteki 37,2760 seviyesinden 37,1599'a düştü.
- 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,0348’den 42,4274’e yükseldi.
Cari İşlemler Açığı ve Büyüme Tahminleri
- Yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 25,5 milyar dolardan 22,2 milyar dolara gerilerken, gelecek yıl için cari açık beklentisi 24,3 milyar dolara düştü.
- GSYH büyüme beklentisi, bu yıl için %3,4'den %3,2'ye, gelecek yıl için ise %3,5'den %3,4'e revize edildi.
Faiz Oranı Beklentileri
- TCMB politika faizi için cari ay sonu beklentisi %50 seviyesinde.
- 3 ay sonrası faiz beklentisi %46,48'e, 12 ay sonrası için ise %31,66’ya geriledi.