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ITSO, ISPARTA MENFAATİNİ ÖNCELİK ALAN ÇALIŞMALAR YAPIYOR

ITSO, ISPARTA MENFAATİNİ ÖNCELİK ALAN ÇALIŞMALAR YAPIYOR
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
ITSO’dan Bankalara; Yağmurlu günde şemsiye açın!
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Isparta Milletvekili Recep Özel’in ziyaretinde bankalara serzenişte bulundu. Tutar, “pandemi nedeniyle zorluklar yaşayan iş dünyasının yanında olmalarını, toleranslı davranmalarını istiyoruz” dedi.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ile Merkez İlçe Teşkilatı üyelerinin ziyaretinde iş dünyası adına bankalara serzenişte bulundu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bankalara yaptığı çağrının önemine dikkat çeken ITSO Başkanı Tutar, Milletvekili Recep Özel’den bankaların iş dünyasının yanında olmasını sağlamak adına destek istedi. ITSO’nun faaliyetleri ve gelecek projeleri hakkında da konuşan Tutar, ‘ITSO her zaman Isparta’nın menfaatine olan projelerin peşinden koşmuştur, koşmaya devam etmektedir” dedi.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Pandemi döneminde 17 meslek komitesi üzerinden sektör bazlı çalışma yapıldığını ve tüm beklentilerin rapor halinde TOBB’a sunulduğunu anlattı. Tutar, şöyle devam etti:

GÜNEŞLİ GÜNDE BİZE ŞEMŞİYE LAZIM DEĞİL
“Pandemi döneminde 17 meslek komitemiz üzerinden sektör bazlı beklenti ve taleplerimizi ilettik. TOBB Başkanımıza ilettik. 24 maddede taleplerimiz yerine getirildi. Bu süreçte işverenlerimiz özveri gösterdi. İşçi çıkarmadı, faaliyetini sürdürdü. Sektör bazlı desteklemeler yapıldı. Bu destekler için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu süreçte TOBB Başkanımız Rıfat beyin de destekleriyle bankalar bazında girişimlerimiz oldu. Bazı bankalar elini taşın altına koydu. TOBB ve odalar olarak elimizdeki mevduatlarımızı bankalara 1 yıllığına bloke ettik. Bunun sonucunda üyelerimiz kredi kullanabildi. Şimdi bu faiz oranları kalmadı. Faizler çok yüksek. Bankalara biraz serzenişte bulunmak istiyoruz. Yağmurlu günde şemsiye açmazlar, güneşli günde yanınızda olurlar. Biz bunu istemiyoruz. Bankalar her zaman yanımızda olmalıdır. İstihdam oluşturana, ekonomiye katkı sağlayana biraz daha tolerans tanınmalı. Bankalar iş dünyasının yanında olmalıdır.”
HERKES İHRACATINI KENDİ İLİNDEN YAPMALI
Gülsuyu farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalardan da bahseden Tutar, şöyle devam etti:
“Gülsuyu ile ilgili çalışmalarımız var. Sizin de desteğiniz oldu. Meclis kararı almıştık. Gerçek gülsuyu Isparta’da üretilir’ diyoruz. Sentetik gülsuyunun üzerine sentetik yazısı yazılmalıdır. 81 ilde valilerimiz, oda ve borsa başkanlarımıza gülsuyu ve lavanta kolonyası hediye ettik. Çok güzel geri dönüşümler aldık. Gül ve gül mamulleri üzerine Isparta’da üretilen ürünler başka şehirlerden ihraç ediliyor. Biz bu firmalara çağrıda bulunuyoruz. İhracat işlemleri Isparta’dan yapılsın. Şirketlerin vergi kimlik numaraları üzerinden ihracat yapılmalıdır. Böyle olursa firma hangi şehirde faaliyet gösterirse oranın ihracatına yansıyacaktır. Isparta’mızın ihracatı 2020’de 326 milyon dolar. Ama biz bu rakamlardan daha fazla ihracat yaptığımıza inanıyoruz. Birçok sektörde başka şehirlerden ihracat yapılıyor. Bu ihracatlar Isparta’dan yapılırsa ilimizin dış ticaret ekonomik hacmi büyüyecektir. Biz Isparta olarak 2021’de 400 milyon dolar, 2023’de de 500 milyon dolar ihracatı hedefliyoruz. Başka şehirlerden yapılan ihracatları ilimize çekersek bu rakamlara ulaşmak çok kolay olacaktır.

EXİM BANK TEMSİLCİLİĞİ KURULMALI
İhracatımız artıyor, Eximbank’ın temsilciliği ilimizde açılmalıdır. Bu banka şubesi ile ihracatçılarımız rahatlayacaktır. Isparta ve Burdur’daki iş adamlarımız ihracat işlemleri için Eximbank olan ilişkilerini Antalya’dan yürütüyor. Temsilcilik açılırsa ihracatımız daha da artacaktır.
 
MOBİLYA URGESİ İLE İHRACATIMIZ ARTACAK
2021 yılı itibariyle mobilya üzerine URGE projesi başlattık. 400’ün üzerinde mobilya imalatçısı firmalarımız var. Hammaddesi güçlü bir şehiriz. Biz Isparta olarak bu sektörde büyüyebiliriz. İlimizde çok güçlü firmalar var. Yeni yatırımlar yapılıyor. Bunların hepsini bir araya getirerek URGE projesi başlattık. İkinci bir İnegöl olmak istiyoruz. 15 milyon dolar olan mobilya ihracatımızı 2021’de 50 milyon dolara çıkarmak istiyoruz. 2016’da yapılan elma URGE projesinde elma ihracatında artışlar oldu, hala ihracatlar devam ediyor. Birçok firma ihracata başladı. Biz bu proje sonunda projeye katılan firmaları ihracat yapar hale getirmek istiyoruz. 3 milyon 600 bin dolarlık proje değeri var. Maliyetin yüzde 25’ini katılımcı firmalar sağlayacak. Yüzde 75’ini devletimiz hibe olarak karşılayacak.
Kozmetik ile alakalı URGE projesi başlattık ama yeterli firma bulamadık. Ticari sırların dışarıya çıkacağı endişeleri var. Böyle bir şey yok. Kozmetik alanında da URGE projesi yapmak istiyoruz. 10 firmayı sağlayamadığımız için henüz projeyi yapamadık.

ITSO’NUN ŞİRKET KURMASINA İZİN VERİLMİYOR
VERİLSE ÖNCÜLÜK EDEN BİR MİSYON ÜSTLENECEĞİZ
 2 ay önce Gebze’deki Bilişim Vadisi’ni ziyaret ettik. Şu anda öne çıkan bir sektör yazılım, bilişim. ISUBÜ ile birlikte bir proje başlatıldı. Yapay Zekâ, makine öğrenmesi ile ilgili altyapı oluşturuldu. ITSO olarak bu projenin içerisinde yer alacağız. Altyapı çalışmaları yapılıyor. Belli bir noktaya geldikten sonra Bilişim Vadisi’ne adapte olacağız. Ama bizim bazı sıkıntılarımız var. ITSO olarak bir şirket kuramıyoruz. Önünü açabilirsek belirli oranda yatırıma öncülük etmek istiyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurumsal gücü ile bazı şeylerin daha kolay önünün açılabileceğini düşünüyoruz. Pandemi döneminde enerji, hayvancılık alanında çalışmalarımızın olacağını söylemiştik. Ancak bakanlık şirket, kooperatif kuruluşuna izin vermiyor. ITSO olarak kuruluşunu yapmak sonra yatırımcılara devretmek istiyoruz.

YATIRIM FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAYACAĞIZ
Odamız bünyesinde yatırım ofisi kurmak istiyoruz. Bir yatırımcı Isparta’da ne yatırımı yapabilir, nerede yapabilir bunun fizibilitesini hazırlamak istiyoruz. Bir yatırımcı sadece parası ile gelsin istiyoruz. Bu ofis sayesinde yaptığımız fizibilite sayesinde doğru yönlendirme yapmak istiyoruz. Bu çalışma kapsamında arsa temini yapmak, bu arsaları yatırımcılarımıza sunmayı hedefliyoruz.

KALKINMA İDARESİ MUTLAKA KURULMALI
Eğirdir Gölü’nün tek elden yönetilmesi konusunda açıklamalarınız var. Oda olarak Isparta ve Burdur Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi kurulması için dosya hazırlamıştık. Göllerimizi korumak, sürdürülebilirliğini sağlamak istiyoruz. Kalkınma İdaresi’nin kurulması için desteğinizin daha da artmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile kurulabilecek bir kurum. ITSO burada yol gösterici bir misyon üstleniyor. Kurulacak idare tamamen devlet kuruluşu. Kurulması söylemini bizim yapmamız Isparta’ya olan sorumluluğumuzdan kaynaklanmaktadır. ITSO her zaman Isparta menfaatini düşünen ve savunan bir meslek örgütü olmuştur. Gölün tek elden yönetimi anlamında bu kalkınma idaresini faaliyete geçmesi çok önemli.”

ITSO, ISPARTA MENFAATİNİ
ÖNCELİK ALAN ÇALIŞMALAR YAPIYOR
 Ak Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de ITSO’nun önemli çalışmalara imza attığını belirterek “Ticaret Odamız, Isparta’da herkesin problemlerini dinleyen, o problemleri doğrudan bize aktaran bir kurum. Isparta’nın menfaatlerini önceleyen bir yönetim anlayışı var. Tebrik ediyorum. ITSO’nun şu anda çok iyi yönetildiğini, başarılı bir şekilde temsil edildiğini görüyor ve şahit oluyoruz. Isparta’da güzel çalışmalara imza atılıyor. Üyelerinizi ziyaret ediyorsunuz, başarıyı teşvik eden çalışmalar yapılıyor. Isparta, tarım şehri, eğitim şehri, sağlık şehri, turizm şehri ve sanayi şehri. Sıralamayı böyle yapabiliriz. Sanayi arkadan gelmekte. Çoğu ilde sanayi lokomotif ama bizde arkadan geliyor. Bu da bir avantaj olabilir. Yeni sanayi alanları kuruluyor, sanayi yatırımları yapılıyor. Biz sanayicimize imkân oluşturmalıyız. Süleyman Demirel OSB dolmuş durumda, Karma OSB dolmuş durumda. Yeni imkanlar oluşturulmalı. İkinci OSB mi kurulacak, orta ölçekli küçük sanayi sitesi mi kurulacak? Bunlara karar verilmelidir. İŞ dünyasının gelişimi adına yapılacak her türlü çalışmayı destekliyoruz. Her zaman Ticaret Odamızın yanındayız” diye konuştu.
 
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