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Isparta'da Apartman ve Site Yöneticilerinin Dikkatine !...

Isparta'da Apartman ve Site Yöneticilerinin Dikkatine !...
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İL SANAYİ ve TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
Isı Sayacı Kullanıcılarının, Apartman ve Site Yöneticilerinin Dikkatine !...
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 2. Maddesinde yer alan ölçü aletlerinden ısı sayaçları (ısıtma ve soğutma sistemlerinde tüketilen enerjinin ölçülmesinde kullanılan cihazlar olup, merkezi sistem ısıtma sisteminde her bir bağımsız bölümün ne kadar enerji tükettiğini hesaplar), 06 Temmuz 2018 tarih ve 30470 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği’nin 8. maddesi gereğince 5 yılda bir muayene ve damgalarının yapılması gerekmektedir. Muayene ve damganın yapılabilmesi için Kanuni müracaat süresi muayene süresinin dolduğu yılı takip eden yılın ocak ayının başından Şubat ayının son günü mesai bitimine kadar kullanıcılar tarafından Bakanlıkça yetkilendirilen muayene ve damga servislerine müracaat edilmesi gerekmektedir.
Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği 06/07/2018 tarihinde yayınlamış olup, bu yönetmelik hükümlerine göre şu ana kadar Bakanlığımız tarafından 12 adet muayene servisi yetkilendirilmiştir. Servis sayısının yeterli olmaması, çok sayıda ısı sayacının muayene süresini doldurmuş olması, kullanıcıların ısı sayaçlarının muayene ve damga yapılması gerektiğine dair bilgilerinin olmaması gibi denenlerden dolayı, kullanıcıların çoğu 28 Şubat 2021 tarihine kadar muayene müracaatında bulunamamıştır.
Vatandaşların mağdur olmaması için, 30 Aralık 2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”’te yapılan değişiklikle, 2016 ve daha önceki yıllarda piyasaya arz edilmiş ısı sayaçlarının tamamı için 2021 yılının Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar periyodik muayeneye müracaat edebilme ve belirtilen dönemde başvuru yapanlar için yıl sonuna kadar muayenelerini yaptırabilme imkanı sağlanmıştır. Ölçü ve aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılacak olup, Bakanlığımız tarafında yetkilendirilen ısı sayacı yetkili servislerine ait firma ve iletişim bilgileri https://www.sanayi.gov.tr/merkez-birimi/524b6d480142/diger adresinden öğrenilebilir.
İlgililere önemle duyurulur.
 
                                                                      
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Isparta'da Apartman ve Site Yöneticilerinin Dikkatine !...
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