Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Orman Fakültesi'nin 2022-2023 Eğitim Öğretim döneminde mezun olan öğrencilerinin mezuniyet törenlerine önemli bir destek verdi. Bölge Müdürü Sayın Rifat Ataş, mezuniyet törenine katılarak, öğrencilere tebriklerini iletti ve gelecekleri için başarı ve mutluluk dileklerini iletti.Tören, Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olan öğrencilerin heyecan dolu bir atmosferde bir araya geldiği anlamlı bir etkinlik oldu. Bölge Müdürü Sayın Rifat Ataş, öğrencilerin bu önemli dönüm noktasında yanlarında olmanın mutluluğunu yaşadı ve onları mezuniyet başarılarından dolayı gönülden tebrik etti.Bölge Müdürü Sayın Rifat Ataş, konuşmasında mezun olan öğrencilere, yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı takdirlerini sundu ve gelecekleri için en iyisini diledi. Aynı zamanda, orman sektöründe olanaklarından, kariyer imkanlarından ve mesleğin öneminden bahsederek, mezun öğrencilere ilham verici bir konuşma yaptı.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, mezun olan öğrencilere sağladığı destek ve katkılarıyla, orman sektörünün gelecek nesilleriyle güçlü bir bağ kurmayı hedeflemektedir şeklinde konuştu.