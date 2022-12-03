Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile turizm sektörünün güçlü dinamiklerinden Titanic Otel arasında iş yeri eğitimi kapsamında yeni bir protokol imzalandı.Titanic Otel zincirinin yeni üyesi Cullinan Otel, Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesi iş yeri eğitimine giden öğrenciler için yeni bir uygulama alanı olarak yerini aldı.Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesi öğrencilerinin 3+1 eğitim modelinde daha kaliteli ve daha güçlü eğitim alabilmeleri için her iki kurum arasında işbirliği protokolü ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal ve Titanic Oteller Zinciri İnsan Kaynakları Genel Direktörü Erkut Dalkıran tarafından imzalandı.Bu işbirliği protokolü çerçevesinde 3 + 1 uygulamalı eğitime katılan tüm Meslek Yüksekokulları öğrencileri Titanic Oteller zinciri bünyesinde iş yeri eğitimine gidebilecekler.İmza töreninde Isparta Meslek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Demirkıran, Şarkikaraağaç Turizm Meslek Okulu Müdürü Gürkan Kalkan ve Cullinan Otel İnsan Kaynakları Müdürü Taylan Beyazıt yer aldı.