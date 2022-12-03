Isparta uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde bulunan uluslararası öğrencileri bir çatı altında toplayarak kültürel çeşitliliği desteklemek ve çeşitli etkinliklerle dünyanın farklı yerlerinden gelen farklı kültürlerin güzelliğini paylaşmak amacıyla 2019 yılında kurulan Uluslararası Öğrenci Topluluğu öğrencileri Üniversite üst yönetiminin de katıldığı yemekte bir araya geldi.Topluluk hakkında bilgi veren ISUBÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Bıçakçı, “topluluğumuzun kendine görev edindiği başlıca hususlar; Uluslararası öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışmalarına vesile olmak, Türk öğrencilerle tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, Türk kültürünü ve Türkiye’yi tanıtmak, Öğrencilerin sosyal-kültürel ve manevi gelişimine katkı sağlamak, Dünyada yaşanan insani problemlere karşı duyarlılığı artırmak, Isparta’nın tanıtımına katkı sağlamak, Üniversiteye yeni kayıt olan Uluslararası öğrencilerin uyum süreçlerine destek olmak, Yönetim ve organizasyon yeteneklerini ve iş becerilerini geliştirmektir. Topluluğumuzun 200 e yakın üyesi bulunmakta olup, her geçen gün üye sayımız artmakta ve yapacağımız faaliyetlerle çok daha fazla öğrenci ve kültürü bir araya getirme fırsatı yakalayacağımıza inanıyorum “dedi.Toplantı anısına Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Muhammed Nashirul HAQ, Rektör Çatal’a Endonezya yöresel kıyafeti olan Batik hediye etti.Yemekli Tanışma toplantısına ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Öztürk ile Prof. Dr. Ramazan Özçelik, Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Abdullah Diler, Mevlana ve YÖS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ümit Yalçın, Uluslararası öğrenci topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Bıçakçı, çeşitli ülkelerden Türkiye’ye gelen ve eğitimini ISUBÜ’de devam ettiren yabancı uyruklu öğrenciler katıldı.