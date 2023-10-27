ISUBÜ Rektörü Çatal, Eski Belediye Başkanı Aybatılı'yı Ağırladı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Çatal, Eski Belediye Başkanı Aybatılı'yı Ağırladı

Isparta Eski Belediye Başkanı Mehmet Aybatılı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Profesör Doktor Yılmaz Çatal'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, devam eden yerleşke çalışmaları hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çatal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, devam eden yerleşke çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Isparta Eski Belediye Başkanı Aybatılı ise, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin yanı sıra Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin de kente büyük değer kattığını ifade etti. Üniversiteye ellerinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, işbirliği ve dayanışma vurgusu yaptı.

Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi ve olumlu bir şekilde sona erdi.













