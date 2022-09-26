Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 27 bin 285 öğrenci ile bugün başladı. 26 Eylül 2022 tarihinde başlayan güz dönemi 07 Ocak 2023'te sona erecek, bahar dönemi ise 13 Şubat- 03 Haziran 2023 tarihler arasında gerçekleşecek.Eğitim öğretim yılının ilk gününde Orman Fakültesi ve Isparta MYO’da öğrencilerini ders esnasında ziyaret eden ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, “Öğrencilerimizle yeniden buluşmamızın sevincini paylaşarak 2022-2023 eğitim-öğretim yılımızın Üniversitemizin tüm paydaşları için sağlıklı ve başarılarla dolu geçmesini diliyorum.” dedi.Rektör Prof. Dr. Yılmaz Çatal’a, Orman Fakültesi’nde Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Avcı ve fakülte yönetimi, Isparta MYO’da Okul Müdürü Doç. Dr. Mustafa Demirkıran, MYO yönetimi ile ISUBÜ Öğrenci Konsey Başkanı Enes Talha Kılıçarslan eşlik etti.ISUBÜ, halen 7 Fakülte, 1 Enstitü, 1 Yüksekokul, 18 Meslek Yüksekokulu ve Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile uygulamalı eğitimin en güçlü yükseköğretim kurumu olarak her geçen gün kalite ve kapasitesini artırmaya kararlılıkla devam etmektedir.