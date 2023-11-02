IYAŞ’TAN SDÜ VE ISUBÜ’LÜ ÖĞRENCİLERE BÜTÇE DOSTU FIRSAT

Iyaş Alışveriş Merkezleri, Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öğrencilerinin bütçelerine önemli bir katkı sunmak amacıyla "IYAŞ Genç Kart" projesini başlattı. Proje kapsamında öğrencilere, IYAŞ marketlerinde raf fiyatına yüzde 10 indirim fırsatı sunulacak.Bu sosyal projenin protokolü SDÜ Rektörlük makamında imzalandı. Iyaş Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Dağlı, IYAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Ali Meydan, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan ve ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal'ın katıldığı törende, gençlere destek vermenin önemine vurgu yapıldı.Iyaş Yönetim Kurulu Başkanı Dağlı, "Gençlerimize yardımcı olmak için bugün buradayız. İnşallah gelecekte daha iyi sonuçlar alabiliriz. Bu öğrencilerimizi ne kadar güzel yetiştirirsek ne kadar güzel ortamlarda eğitirsek, bunlar gelecek için bizim temellerimiz olacak." dedi.SDÜ Rektörü Prof. Dr. Saltan ise, "Iyaş, Isparta halkının da ortaklığıyla kurulan bir şirket. Dolayısıyla Isparta halkının üniversitede eğitim gören öğrencilere yatırım yapıyor olması büyük bir duyarlılık." şeklinde projeyi selamladı.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Çatal da, "Isparta, her zaman üniversite öğrencilerine vefa göstermiştir. Şimdi de Isparta'nın önemli bir yıldızı Iyaş öğrencilere hem burs vermek hem de alışverişlerinde indirim sağlamak için bir faaliyet yürütmüştür." ifadelerini kullandı.Proje 15 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek ve üniversite öğrencileri, IYAŞ Genç Kartlarına SDÜ'nün Doğu ve Batı kampüslerinde veya IYAŞ AVM'de kurulan stantlardan ulaşabilecekler. Gençler için başlatılan bu projenin, Isparta'daki öğrencilerin bütçelerine büyük bir katkı sağlayacağına inanılıyor.