Nesli Tehdit Altındaki Su Samuru ISUBÜ'lü Araştırmacılar Tarafından Korunuyor

ISUBÜ (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) Yüksek Lisans öğrencisi Bedirhan EKER'in proje yürütücülüğünü üstlendiği "Antalya ili Köprü Çayı ve Manavgat Çayı havzasındaki su samurlarının (Lutra lutra) habitat tercihi ve popülasyon durumlarının belirlenmesi" projesi kapsamında, nesli tehlike altında olan su samurlarını koruma çalışmaları gerçekleştiriliyor.Projenin danışmanlığını Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÜNAL yaparken, araştırma ekibinde Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KOCA ve ISUBÜ Yüksek Lisans Öğrencisi Aytekin SARIŞAHİN yer almaktadır.The Rufford Vakfı (The Rufford Foundation) tarafından desteklenen proje kapsamında elde edilen verilere dayanarak, Alanya, Manavgat ve çevre ilçelerde konferanslar ve afiş çalışmaları düzenlenerek su samurlarının önemi hakkında eğitimler verilmektedir.Bedirhan EKER, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimi görmekte olup, yaptığı açıklamada, "Su samurları, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından hazırlanan Kırmızı Liste'ye göre tehdit altında olan ve sayıları azalan bir türümüz. Doğada ekolojik gösterge türü olarak da bilinen bu hayvanların doğal çevredeki önemini koruyarak, gelecek kuşaklara aktarmak için birlikte çalışmamız gerekiyor. Biz de bu kapsamda öncelikle Manavgat, Köprüçayı ve Alanya çevresinde bulunan okullarda seminer ve afiş çalışmaları ile insanları bilinçlendirmeyi amaçladık. Yapılan çalışmalarda bu tür hakkında bilgiler verilip farkındalık yaratmak için Su samuru temalı tişörtler dağıtıldı ve afiş çalışmaları gerçekleştirildi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak yaban hayatına sonuna kadar sahip çıkıp korunması için çalışmalarımıza devam edeceğiz," şeklinde konuştu.