Başlık: Isparta Belediyesi ve ISUBÜ Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

İçerik: Isparta Belediyesi, gençlerin teknoloji alanındaki farkındalığını artırmak ve girişimciliklerini desteklemek amacıyla inşa ettiği Gençlik Merkezi'ni Siber Isparta Gençlik Merkezi olarak hizmete sunmuştu. Bu hedef doğrultusunda Isparta Belediyesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) arasında bir iş birliği protokolü imzalandı.

Açıklama: Isparta Belediyesi, gençlerin teknoloji ve girişimcilik alanlarındaki yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla Fatih Mahallesi'nde inşa ettiği Gençlik Merkezi'ni Siber Isparta Gençlik Merkezi olarak kullanıma açmıştı. Bu merkez, gençlerin teknolojiye ilgilerini artırmalarına ve girişimci ruhlarını desteklemelerine yönelik birçok etkinliğe ev sahipliği yapmayı amaçlıyordu.

Isparta Belediyesi ve ISUBÜ, bu hedef doğrultusunda iş birliği protokolü imzaladılar. İmzalanan protokol, Isparta'da faaliyet gösteren girişimciler için proje kültürünün yaygınlaştırılması, proje geliştirme süreçlerine destek sağlanması, üniversite-sanayi iş birliğine dayalı proje faaliyetlerinin teşvik edilmesi, girişimcilik eğitimleri, iş fikirlerinin eşleştirilmesi ve şirketleşme konularında destek sunmayı amaçlıyor.

Bu iş birliği protokolü, Isparta'nın genç nüfusunun teknoloji ve girişimcilik alanındaki potansiyelini daha da geliştirmesine katkı sağlayacak ve yerel ekonominin büyümesine katkıda bulunacaktır. Siber Isparta Gençlik Merkezi'nin gençler için önemli bir kaynak haline gelmesi ve teknoloji tabanlı projelere ilham vermesi bekleniyor.

Isparta Belediye Başkanı ve ISUBÜ yetkilileri, bu iş birliği protokolünün Isparta'nın genç nüfusu için önemli fırsatlar yaratacağını ve teknoloji alanında yeni başarı öyküleri doğuracağını belirttiler. İmzalanan protokolün, geleceğin girişimcileri için bir yol haritası olacağına inanılıyor.