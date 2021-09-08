Eğirdir Gölü’nün su kodu, 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle 915.16 metreye düştü. EĞİRDİR GÖLÜ’NÜN SU KODU 915.16 METREYE DÜŞTÜ…

Eğirdir Gölü’nün su kodu, 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle 915.16 metreye düştü.

25 Ağustos 2020 tarihinde 915.85 metre olan Eğirdir Gölü’nün su kodu, son bir yılda 69 cm. azalırken, bu yıl son bir haftada su seviyesinde 5 cm. daha düşüş kaydedildi.

İlgililer, önümüzdeki günlerde yağış olmaması halinde Kasım ayı ortalarında, Eğirdir Gölü su kodunun KRİTİK EŞİK’e (914.75 m.) gelme ihtimalinin bulunduğunu ifade ettiler.



Kaynak: Akın Gazetesi

