İstanbul Anadolu: 1.078,65 TL

İstanbul Avrupa: 1.080,09 TL

Ankara: 1.098 TL

İzmir: 1.098,9 TL

Adana: 1.114,02 TL

Benzin ve motorin fiyatlarına peş peşe zam geldi! Son genel seçimler öncesinde litre başına 20 lira civarında seyreden benzin fiyatları, seçimlerin ardından doların serbest bırakılmasıyla hızlı bir şekilde yükseliş gösterdi. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra benzin fiyatları küçük çaplı zamlarla 20 lira seviyesinin üzerine çıktı.30 Mayıs tarihinde gerçekleşen ilk zam sonrasında benzinin litre fiyatı 21 liranın üstüne çıktı. Motorin grubunda da 7 Haziran tarihinde geçerli olmak üzere 1,36 liralık bir zam gerçekleşti ve motorin fiyatları da 21 liranın üzerine çıktı.Ancak, doların hızla yükselmesiyle birlikte benzin fiyatlarına büyük bir zam daha geldi. İstanbul'da litre başına 21 lira 29 kuruşa satılan benzinin fiyatı, 2 lira 70 kuruşluk bir zamla birlikte 23 lira 99 kuruşa kadar yükseldi. Motorin fiyatları da 22 lira 11 kuruşa ulaştı.Güncel olarak İstanbul Anadolu yakasında benzin litre fiyatı 23,97 TL, İstanbul Avrupa yakasında ise 24,02 TL olarak belirlendi. Ankara'da litre başına 24,40 TL, İzmir'de 24,42 TL ve Adana'da ise 24,76 TL ödeniyor.Benzin fiyatlarındaki bu yükseliş, sürücülerin yakıt masraflarını artırdı. Ortalama olarak 45 litrelik bir depoya sahip bir otomobil, güncel benzin fiyatlarına göre aşağıdaki gibi dolduruluyor:İstanbul'da Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı 23,98 TL, motorin (mazot) litre fiyatı ise 22,17 TL olarak belirlendi. Avrupa Yakası'nda ise bir litre benzin fiyatı 24,00 TL, motorin litre fiyatı ise 22,13 TL olarak kaydedildi.Ankara'da benzin litre fiyatı 24,39 TL, motorin litre fiyatı ise 22,58 TL olarak belirlendi. LPG'nin litre fiyatı ise 10,77 TL oldu.İzmir'de ise benzin litre fiyatı 24,38 TL, motorin litre fiyatı 22,66 TL olarak kaydedildi. LPG'nin litre fiyatı ise 10,66 TL olarak belirlendi.Bu yüksek akaryakıt fiyatları sürücülerin yakıt masraflarını artırmış durumda. Sürücüler, bu yüksek fiyatlar nedeniyle daha fazla yakıt maliyetiyle karşı karşıya kalmaktadır.