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Isparta'dan ERKEN Tarım da Katılıyor: The Flower and Plant Show 2023'te Sektörün Yenilikleri Sergileniyor!

Isparta'dan ERKEN Tarım da Katılıyor: The Flower and Plant Show 2023'te Sektörün Yenilikleri Sergileniyor!
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  • "Yeşil Ticaretin Merkezi: The Flower and Plant Show 2023 12 Nisan'da Kapılarını Açıyor!"
  • "Süs Bitkileri ve Peyzaj Sektörü Buluşuyor: ERKEN Tarım ve Yerli Üreticiler Yeniliklerini Sergiliyor"
  • "Deprem Felaketi Sonrası Ertelenen The Flower and Plant Show 2023, 12 Nisan'da Heyecanla Bekleniyor"
  • "Süs Bitkileri ve Peyzaj Sektörünün Liderleri Bir Araya Geliyor: The Flower and Plant Show 2023"
  • "The Flower and Plant Show 2023: Süs Bitkileri ve Peyzaj Ürünlerinde Yüzlerce Yenilik Bir Arada Sergilenecek"
  • "The Flower and Plant Show 2023: Belediyelerden Mimarlara, Villa Sahiplerinden İnşaat Firmalarına Kapsamlı Bir Ziyaretçi Kitlesi Bekliyor"
  • "The Flower and Plant Show 2023: Süs Bitkileri ve Peyzaj Sektörüne Dair En Son Trendler ve Ürünler Sergileniyor"
  • "12 Nisan'da Başlıyor: The Flower and Plant Show 2023'de Süs Bitkileri ve Peyzaj Sektöründen Heyecan Verici Ürünler ve Fikirler Keşfedilecek!"
  • "The Flower and Plant Show 2023: Süs Bitkileri ve Peyzaj Sektöründeki Yenilikler ve Ürünler Bir Araya Geliyor"
  • "The Flower and Plant Show 2023: Süs Bitkileri ve Peyzaj Sektöründe Heyecan Verici Bir Buluşma!"

Başlangıçta Şubat ayında yapılması planlanan ancak son deprem felaketleri nedeniyle ertelenen Flower and Plant Show 2023, 12 Nisan'da kapılarını açarak yeşil ticaret için süs bitkileri ve peyzaj sektörlerinden paydaşları bir araya getiriyor. Isparta'dan ERKEN Tarım ve daha birçok yerel üretici firmanın katılımıyla The Flower and Plant Show 2023 sektördeki yenilikleri sergileyecek.
 
Süs bitkileri ve peyzaj sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren uluslararası nitelikli tek fuar olan etkinlikte, farklı ağaç türleri, çiçek ve soğanlar, iç ve dış mekan süs bitkileri, fidanlar, dikey bahçeler, meyveler gibi yüzlerce ürün yer alacak. ağaçlar, tohumlar, dekoratif peyzaj malzemeleri, bahçe aletleri, park ekipmanları, yetiştirme ortamları ve teknik ekipmanlar. Süs bitkileri ve çevre düzenlemesi ile doğrudan ilgilenen belediyeler, oteller, alışveriş merkezleri, inşaat firmaları, sağlık kurumları, markalı konut projeleri, şehir planlamacılar, mimarlar ve villa sahipleri gibi ziyaretçiler aradıklarının çok daha fazlasını bulacaklar. Çiçek ve Bitki Gösterisi 2023'te.
 
Etkinlik, sektördeki en son trendleri, teknolojileri ve ürünleri sergilemenin yanı sıra sektördeki profesyoneller için ağ oluşturma ve iş fırsatları sağlayan bir platform olmayı vaat ediyor. Flower and Plant Show 2023, süs bitkileri ve peyzaj sektörünü tanıtmayı, yeni iş ortaklıkları kurmayı ve sektörün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. 12 Nisan'da gerçekleşecek bu heyecanlı etkinliğin bir parçası olma, süs bitkileri ve peyzaj dünyasındaki en son yenilikleri keşfetme fırsatını kaçırmayın. Takvimlerinizi işaretleyin ve The Flower and Plant Show 2023'te bize katılın!
 
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