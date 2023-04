"Yeşil Ticaretin Merkezi: The Flower and Plant Show 2023 12 Nisan'da Kapılarını Açıyor!"

Başlangıçta Şubat ayında yapılması planlanan ancak son deprem felaketleri nedeniyle ertelenen Flower and Plant Show 2023, 12 Nisan'da kapılarını açarak yeşil ticaret için süs bitkileri ve peyzaj sektörlerinden paydaşları bir araya getiriyor. Isparta'dan ERKEN Tarım ve daha birçok yerel üretici firmanın katılımıyla The Flower and Plant Show 2023 sektördeki yenilikleri sergileyecek.Süs bitkileri ve peyzaj sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren uluslararası nitelikli tek fuar olan etkinlikte, farklı ağaç türleri, çiçek ve soğanlar, iç ve dış mekan süs bitkileri, fidanlar, dikey bahçeler, meyveler gibi yüzlerce ürün yer alacak. ağaçlar, tohumlar, dekoratif peyzaj malzemeleri, bahçe aletleri, park ekipmanları, yetiştirme ortamları ve teknik ekipmanlar. Süs bitkileri ve çevre düzenlemesi ile doğrudan ilgilenen belediyeler, oteller, alışveriş merkezleri, inşaat firmaları, sağlık kurumları, markalı konut projeleri, şehir planlamacılar, mimarlar ve villa sahipleri gibi ziyaretçiler aradıklarının çok daha fazlasını bulacaklar. Çiçek ve Bitki Gösterisi 2023'te.Etkinlik, sektördeki en son trendleri, teknolojileri ve ürünleri sergilemenin yanı sıra sektördeki profesyoneller için ağ oluşturma ve iş fırsatları sağlayan bir platform olmayı vaat ediyor. Flower and Plant Show 2023, süs bitkileri ve peyzaj sektörünü tanıtmayı, yeni iş ortaklıkları kurmayı ve sektörün gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. 12 Nisan'da gerçekleşecek bu heyecanlı etkinliğin bir parçası olma, süs bitkileri ve peyzaj dünyasındaki en son yenilikleri keşfetme fırsatını kaçırmayın. Takvimlerinizi işaretleyin ve The Flower and Plant Show 2023'te bize katılın!