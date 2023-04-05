Leyleklerin Yıllık Uzun ve Yorucu Göç Yolculuğu

Isparta'da Leyleklerin Yılın İlk Günlerindeki Gelişi

Leyleklerin Yeni Yuvalarını Yapmaya Başladıkları Yalvaç Bölgesi

Su ve Yiyecek Bol Olduğu Yerlerde Yavrulayan Leylekler

İlkbaharın gelmesiyle birlikte ülkemizde görülen leylekler, sonbaharda ise sıcak iklime doğru uçarak ülkemizi terk ederler. Her yıl yaşanan bu uzun ve yorucu yolculuk günlerce sürer. Ancak hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber, ülkemize gelmeye başlayan leylekler, uzun bir yolculuktan sonra Isparta'da dinlenip yiyecek aramaya başladılar.Yalvaç bölgesinde gözlemlenen leylekler, hem dinlenmek hem de yaklaşık 6 ay kalacakları yuvalarını inşa etmek için çalışıyorlar. Leyleklerin yuva inşaatı, oldukça özenli ve titiz bir süreçtir. Yuvayı yaparken çevreden malzeme toplarlar ve sıkı bir şekilde örerler. Yuvayı yaparken çevreye zarar vermezler, aksine doğayı koruma bilincine sahiptirler.Ülkemizde yavrulayan leylekler, su ve bol yiyeceğin olduğu yerleşim yerlerini tercih ediyorlar. Bu nedenle genellikle köylerde, sulak alanlarda ve tarım arazilerinde yaşarlar. Leylekler, yüksek yerlere yaptıkları yuvalarında üreme dönemi boyunca kuluçkaya yatarlar ve yavrularını büyütürler.Leylekler, ülkemizde çok sevilen ve koruma altına alınan canlılar arasında yer alıyor. Onların bu özenli ve güzel yolculuğu, doğanın mucizevi bir parçası olarak görülüyor. Bu nedenle, leyleklerin korunması ve yaşama alanlarının korunması, tüm doğaseverlerin ortak sorumluluğudur.