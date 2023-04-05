Kaya Balık Evi, Isparta'nın en popüler balık restoranı olarak müşterilerine muhteşem bir lezzet deneyimi sunuyor. Deniz ürünleriyle dolu menüsü, kaliteli hizmeti ve güler yüzlü personeliyle Kaya Balık Evi, Isparta'nın en çok tercih edilen restoranlarından biridir.
Kaya Balık Evi, şimdi online olarak Yemek Sepeti üzerinden de sipariş kabul ediyor! Minimum 80 TL ve üzeri siparişlerde 20 TL indirim fırsatını kaçırmayın! Yemek Sepeti üzerinden kolayca siparişinizi verebilir, dilediğiniz ürünleri seçerek evinizde, işyerinizde veya istediğiniz herhangi bir yerde keyifle yiyebilirsiniz.
Kaya Balık Evi'nin lezzetli balık çeşitleri ve salataları en taze malzemelerle hazırlanır.
Kaya Balık Evi'ni keşfetmek için hemen Yemek Sepeti üzerinden siparişinizi verin! Isparta'nın en iyi balık restoranı deneyimini evinize, işyerinize veya herhangi bir yerde yaşayın.
Yemek Sepeti üzerinden online siparişlerinizi kolaylıkla verebilirsiniz. Minimum 80 TL ve üzeri siparişlerinizde 20 TL indirim fırsatını kaçırmayın! Sipariş için linke tıklayın: https://www.yemeksepeti.com/restaurant/l47z/kaya-balik-evi
- Denizin en tazesini sofranıza getiriyoruz:
- Taze lezzetlerin adresi: Kaya Balık Evi
- Kaliteli deniz ürünleri için tercihiniz: Kaya Balık Evi