En Güzel Şarkılarını Ispartalılar İçin Seslendirdi

Uluslararası Isparta Gül Festivali, ilk gününde coşkuyla başladı. Gündüz saatlerinde düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından festivalin akşam bölümünde, sevilen sanatçı Öykü Gürman, Ispartalılarla buluştu.

Eski otogar alanında gerçekleşen konseri binlerce kişi izledi. Sanatseverler, Öykü Gürman’ın seslendirdiği şarkılara cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti. Renkli ve coşkulu anların yaşandığı konser, festivale damgasını vurdu.

Konserin son bölümünde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de alana gelerek, sanatçı ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Başdeğirmen, Öykü Gürman’a Isparta’ya özgü gül ve lavanta tablosu hediye etti.

Konuşmasında vatandaşlara teşekkür eden Başkan Başdeğirmen, “Güller diyarı Isparta’mızın gül yüzlü, güler yüzlü insanları hoş geldiniz. Bu kalabalık, Öykü Hanım için burada. Bu geceyi bizlere yaşattığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Gül Festivali, siz değerli hemşehrilerimizle daha da güzelleşiyor. Ülkemizi ve şehrimizi tanıtmanın en güzel yolunu sizlerle birlikte yaşıyoruz” dedi.

Sanatçı Öykü Gürman da Isparta’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, nazik hediyeleri için Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen’e teşekkür etti.