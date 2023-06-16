Isparta'nın ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtımını sağlamak, iletişim süreçlerini güçlendirmek ve turizm faaliyetlerinde koordinasyon sağlamak amacıyla İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu kurulmuştur. 2023 yılının 1. Çeyrek faaliyetlerini değerlendirmek üzere yapılan toplantı, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin VURAL başkanlığında Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ITSO) gerçekleştirildi. Toplantıya, Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Üyeleri, Keçiborlu Kaymakamı ve Belediye Başkanı, Kuyucak Köyü Muhtarı, TGA Destinasyon ve Tema Müdürü ile Destinasyon ve Tema Uzmanları katıldı.Toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin sunumu yapıldı ve çalışma planında yer alan işler değerlendirildi. Ayrıca, TGA Destinasyon Koordinatörü Hasan Tahsin KARALİ tarafından Isparta İli Faaliyet Raporu sunumu gerçekleştirildi. Kurumsal ve Kültürel Etkinlikler Grup Müdürü Mehmethan Kelkit ise Dünya Festivalleri ve İstatistikleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Kuyucak Köyü'nün Dünya Turizm Örgütü tarafından düzenlenen "En İyi Turizm Köyü" yarışmasına adaylık başvurusuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.Toplantıda ayrıca ISUBÜ Öğr. Gör. Mehmet Ensari KALENDEROĞLU tarafından "Gül Çorbası" konulu bir sunum gerçekleştirildi. Lavanta Festivali hazırlık süreci ve diğer yaklaşan faaliyetler de değerlendirildi. Sunumların ardından, üyeler ve paydaşlar, 2023 yılında gerçekleştirecekleri tanıtım ve turizm etkinliklerini kurul çalışma takvimine eklemek ve Isparta'nın tanıtımı ve geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi.Toplantının ardından misafirlere Gül Çorbası ikram edildi ve beğenilerine sunuldu.