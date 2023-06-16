Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Dijitalleşme Adımıyla, Araç Sahipleri Muayene Raporlarına Artık Elektronik Yollarla Erişebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene sürecinde dijitalleşme adımları atmaya devam ediyor. Son olarak TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporlarına kısa mesaj, elektronik posta ve e-Devlet üzerinden erişim imkanı sağlanmasıyla, araç sahipleri büyük bir kolaylıkla karşı karşıya kalacak.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili olarak Twitter hesabından "araç muayenesinde e-rapor dönemi" başladığını duyurdu. Bu yeni uygulama ile birlikte araç sahipleri, araç muayene raporlarına artık kısa mesaj veya elektronik posta yoluyla erişebilecekler. Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden de raporun özetine kolaylıkla ulaşabilecekler.

Bakanlık yetkilileri, dijitalleşme çalışmalarının çevreye olumlu etkileri üzerinde durdular. Yapılan açıklamada, yeni uygulama ile yılda 112 ton kağıt tasarrufu sağlanacağı, 1904 ağacın kesilmekten kurtulacağı, 7 bin 840 metrekarelik çam alanının tahrip olmayacağı, 459 bin 200 kilovat elektrik enerjisi sağlanacağı, 196 bin litre akaryakıtın tasarruf edileceği ve 30 bin 240 metreküp atık gazın atmosfere yayılımının engelleneceği belirtildi.

TÜVTÜRK tarafından işletilen istasyonlarda gerçekleştirilen araç muayene sürecinin sonunda, raporlar artık araç sahiplerine kısa mesaj veya e-posta yoluyla iletilmeye başlanacak. Bu sayede, fiziki olarak raporların alınması ve saklanmasıyla ilgili yaşanan zorluklar ortadan kalkacak, araç sahipleri rahatlıkla raporlarını elektronik ortamda bulundurabilecekler.

Araç muayenesinde e-rapor döneminin başlamasıyla birlikte, araç sahipleri zaman ve iş gücü açısından büyük tasarruf sağlayacaklar. Ayrıca, çevre dostu bir yaklaşımı benimseyen bu uygulama ile kağıt israfının önüne geçilecek ve doğal kaynaklar korunmuş olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın dijitalleşme adımları, teknolojinin getirdiği avantajları sektöre entegre etme hedefiyle devam ediyor.

