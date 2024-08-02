Isparta'da Partikül Filtresi Temizliği İçin Adres: Egzozcu Murat

Partikül arızasında en ekonomik çözüm. Aracınızın DPF arızasını garantili olarak çözümlüyoruz. DPF tıkanmasından ömür boyu kurtulun. Partikül filtresini sökmeden temizliğini yapıyoruz.

Dizel Partikül Filtresi (DPF) Nedir?

Dizel Partikül Filtresi, motor egzoz gazlarından çıkan partikülleri toplamak için tasarlanmış bir filtrasyon sistemidir. Eğer dizel bir aracınız varsa, büyük ihtimalle bir dizel partikül filtresi vardır. Bu filtrenin ne olduğunu veya nasıl korunacağını tam olarak bilmiyor olabilirsiniz.

Dizel Partikül Filtreleri yaklaşık 20 yıldır dizel yakıtlı araçlara monte edilmektedir. Ancak, bu filtrenin bakımı yapılmazsa aracınız için ciddi sonuçlar doğabilir.

Egzozcu Murat'ın Isparta'da sunduğu hizmetler:

Partikül Temizleme

Partikül Filtre Revizyon

Vize Öncesi Aracınızın Egzoz Kontrolleri

Katalizatör Tamiri

Chip Tuning İşlemleri

Tüm bu hizmetlerimiz, TÜVTÜRK onaylı yazılım, ücretsiz arıza tespiti ve araç yakıt tasarrufu ile öne çıkmaktadır. Egzozcu Murat, Isparta'da tüm sürücülerin yanında.

Dizel Partikül Filtre arızanız için garantili sonuca ulaşmak ve ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz:

INFINITE Performance Isparta Bayisi