Türk İşi Lezzetler: ''Turko ile yeni tat ve heyecana hazır mısın?''
Türk işi lezzetler yeni marka Turko’da… Döner, kebap, burger, lahmacun, pide, -Hatay usulü, özel soslu- dürüm yeni tat ve yeni heyecanla Turko’da sizleri bekliyor. ‘Getir Yemek’ ve ‘Yemek Sepeti’ sistemine dâhil olan Türk işi lezzetler Turko Isparta’da lezzet yolculuğuna çıktı.
-Isparta’da yeni lezzet durağı: Turko
Yeni bir yiyecek markası doğdu: Turko
Türk işi lezzetler, yeni tat ve heyecan ile Isparta ile buluştu. Türk işi burgerden pideye; Hatay usulü özel soslu dürüm dönerden kebaba zengin seçenekler Isparta’nın damak zevkine ve beğenisine sunuldu.
Pirimehmet Mahallesi, Hacı İbrahim Parlar Caddesi (116 Cadde), No: 16 adresinde hizmet vermeye başlayan Türk İşi Lezzetler: Turko, yiyecek sektörüne yeni bir yorum getiriyor.
Turko ile eşsiz damak zevki ve lezzet yolculuğu başlıyor. Keşfe hazır mısın?
-Getir Yemek ve Yemek Sepeti ağında
Isparta’nın yeni damak tatları ve lezzetleri ‘Getir Yemek’ ve ‘Yemek Sepeti’ sistemleri kanalı ile istediğiniz her yere getiriliyor.
Ayrıca 0 (246) 218 67 67 ve 0 (246) 218 67 68 sipariş hattı kanalı ile de hizmet alınabiliyor.
Döner Kebap Burger Lahmacun dünyası ile tanışmak için siz de bizimle iletişime geçin…
-Lezzet çeşitleri:
Türk işi burger
Pide
Kebap
Döner
Hatay usulü özel soslu dürüm döner
Lahmacun
İletişim:
Turko
Türk İşi Lezzetler
Pirimehmet Mahallesi
Hacı İbrahim Parlar Caddesi (116 Cadde)
No: 16
32100 Merkez İlçe/ Isparta
Sipariş Hattı:
0 (246) 218 67 67
0 (246) 218 67 68
-Bilgi:
İnternet sayfası ve dijital medya kanalları şu an yapım aşamasında. Tamamlandığı an paylaşılacak.
-Sipariş ve ödeme sistemleri:
Getir Yemek
Yemek Sepeti
Ticketrestaurant
Multinet
Sodexo
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