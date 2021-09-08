Aç mısın?

-Isparta’da yeni lezzet durağı: Turko

-Getir Yemek ve Yemek Sepeti ağında

-Lezzet çeşitleri:

Türk işi burger

Pide

Kebap

Döner

Hatay usulü özel soslu dürüm döner

Lahmacun

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Türk işi lezzetler, yeni tat ve heyecan ile Isparta ile buluştu. Türk işi burgerden pideye; Hatay usulü özel soslu dürüm dönerden kebaba zengin seçenekler Isparta’nın damak zevkine ve beğenisine sunuldu.Pirimehmet Mahallesi, Hacı İbrahim Parlar Caddesi (116 Cadde), No: 16 adresinde hizmet vermeye başlayan Türk İşi Lezzetler: Turko, yiyecek sektörüne yeni bir yorum getiriyor.Turko ile eşsiz damak zevki ve lezzet yolculuğu başlıyor. Keşfe hazır mısın?Isparta’nın yeni damak tatları ve lezzetleri ‘Getir Yemek’ ve ‘Yemek Sepeti’ sistemleri kanalı ile istediğiniz her yere getiriliyor.Ayrıca 0 (246) 218 67 67 ve 0 (246) 218 67 68 sipariş hattı kanalı ile de hizmet alınabiliyor.Döner Kebap Burger Lahmacun dünyası ile tanışmak için siz de bizimle iletişime geçin…